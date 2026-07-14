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कौन सांप रखता है उस के आशियाने में, घर में निकला सांप का जखीरा; खज़ाने की कवायद से नहीं किया जा सकता इंकार!

बिहार के पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड स्थित कानिमालदह भटवार गांव में एक पक्के मकान के फर्श की खुदाई के दौरान तीन दर्जन (लगभग 36) से अधिक जहरीले गेहुअन (कोबरा) सांप और सपोले निकलने से पूरे इलाके में भारी दहशत फैल गई.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 14, 2026 6:49:41 PM IST

बिहार के पूर्णिया में घर से निकला सांपों का ज़खीरा
बिहार के पूर्णिया में घर से निकला सांपों का ज़खीरा


Bihar News: बिहार के पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड स्थित कानिमालदह भटवार गांव में एक पक्के मकान के फर्श की खुदाई के दौरान तीन दर्जन (लगभग 36) से अधिक जहरीले गेहुअन सांप और सपोले निकलने से पूरे इलाके में भारी दहशत फैल गई.

   ”खराब बक्त में इज्जत रहे संभाले हुए
      कभी न जेब मे सिक्के रखे उछाले हुए
   ड़सा गया हूँ मै लेकिन इलाज जानता हूँ
       ये सांप है तो मेरी आस्तीन के पाले हुए”

पूर्णिया के बैसा खपड़ा पंचायत के कानिमालदह भटवार गांव स्थित पांडव बोसाक के पक्का घर से तीन दर्जन से ज्यादा जहरीले सांप निकलने से हड़कंप मच गया. मकान की खुदाई के दौरान एक के बाद एक लगभग तीन दर्जन सांप निकलें. विशाल गेहुमन (कोबरा) और दर्जनों सपोलों के निकलने से ग्रामीण भयभीत हो गए और भीड़ जुट गई.

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घर के नीचे निकला सांप का जखीरा

घर के मालिक पांडव बोसाक ने बताया कि उनके परिवार के सभी मासूम सदस्य पिछले कई महीनों से इसी पक्के मकान में जान जोखिम में डालकर रह रहे थे। कुछ दिनों पहले घर के कमरों में अजीब सी सरसराहट और फुफकार की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिससे परिवार को फर्श के नीचे सर्प मांद (सांपों का घर) होने की तगड़ी आशंका हुई.

खतरे को भांपते हुए तुरंत एक पेशेवर सपेरे को बुलाया गया और जैसे ही कमरे के एक कोने में खुदाई शुरू की गई, जमीन के अंदर का खौफनाक नजारा देख सपेरे के भी पसीने छूट गए.

तीन दर्जन से अधिक सांप निकले

जमीन के भीतर से एक विशालकाय और बेहद गुस्सैल गेहुमन (किंग कोबरा) के साथ उसके तीन दर्जन से अधिक सक्रिय और जहरीले सपोले रेंगते हुए बाहर आने लगे. पक्के मकान से सांपों की इतनी भारी फौज निकलती देख मौके पर जुटे सैकड़ों ग्रामीणों में चीख-पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगे.

सपेरों ने दिखाई उत्कर्ष योग्यता

सपेरे ने अपनी जान पर खेलकर बीन बजाते हुए करीब दो घंटे की भारी मशक्कत के बाद सभी 36 से ज्यादा छोटे-बड़े जहरीले सांपों को सुरक्षित पकड़कर थैलों और डिब्बों में बंद किया. इस अजीबोगरीब और डरावनी घटना की भनक लगते ही स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की विशेष रेस्क्यू टीम ने गांव पर अपनी पैनी नजर बना ली है, ताकि सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके.

फिलहाल एहतियात के तौर पर पांडव बोसाक के घर के आसपास के अन्य कच्चे-पक्के मकानों और खेतों में भी सपेरे की मदद से सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर अन्य सांपों की तलाश की जा रही है.

Tags: bihar newsPOORNIA JILLASNAKE RESCUE
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