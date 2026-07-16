Home > देश > आखिर कहां से आया ‘अनशन’ का कॉन्सेप्ट? किसने की शुरुआत और कितना पुराना है इतिहास, जानिए पूरी कहानी!

आखिर कहां से आया ‘अनशन’ का कॉन्सेप्ट? किसने की शुरुआत और कितना पुराना है इतिहास, जानिए पूरी कहानी!

हम सभी को लगता है कि भारत में अनशन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की, लेकिन यह परंपरा हजारों साल पहले आध्यात्म और स्वास्थ्य लाभ के लिए अपवास के तौर पर की जाती थी जो आगे जाकर हो गई. हमारे वेदों-पुराणों और शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है-

By: Kajal Jain | Published: July 16, 2026 1:15:08 PM IST

आखिर कहां से आया 'अनशन' का कॉन्सेप्ट? किसने की शुरुआत और कितना पुराना है इतिहास, जानिए पूरी कहानी!
आखिर कहां से आया 'अनशन' का कॉन्सेप्ट? किसने की शुरुआत और कितना पुराना है इतिहास, जानिए पूरी कहानी!


लगातार 19वें दिन आमरण अनशन करने के बाद पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक का वजन करीब 8 किलोग्राम तक कम हो गया है. हाई कोर्ट ने वांगचुक की सेहत की कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान मूल्यवान है और इसे बचाने के लिए सरकार और प्रशासन को प्रयासरत रहना चाहिए. बता दें कि वांगचुक देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अनशन पर बैठे हैं, लेकिन वो देश के विकास और सिस्टम में गड़बड़ियों को सुधारने के लिए भूख हड़ताल पर बैठने वाले पहले शख्स नहीं. आजादी के पहले और आजाद भारत में कई लोगों ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ समय-समय पर धरना दिया. इस दौरान दक्षिण भारत के नेता, समाज सेवक और स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु का निधन भी हुआ, जिससे जनआक्रोश भड़क उठा था. तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु तक झुक गए थे. आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और पर्यावरणविद् अग्रवाल ने गंगा नदी के संरक्षण के लिए तमाम अनशन किए जिसके बाद यूपीए सरकार को गंगा नदी पर योजनाबद्ध परियोजनाएं रद्ध करनी पड़ी. 

हम सभी को लगता है कि भारत में अनशन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की, जब उसके जनआंदोलन ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था. यह कहना गलत नहीं होगा कि महात्मा गांधी के बाद ही अनशन को सरकार की प्रणाली में सुधार के लिए एक प्रभावशाली हथियार के तौर पर आजमाया जाने लगा. लेकिन आज के समय में अनशन नाम से मशहूर इस परंपरा की शुरुआत हजारों साल पहले हो गई. हमारे वेदों-पुराणों और शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है-

You Might Be Interested In

कहां से आया ‘अनशन’ का कांसेप्ट?

भारत सिर्फ वीरों की भूमि नहीं है. यहां की संस्कृति और परंपरा का लोहा पूरी दुनिया ने माना है. आज हमारी पौराणिक विचारधारा के पीछे छिपे वैज्ञानिक फायदों पर शोध हो रहे हैं. हमारे ही रीति-रिवाज, परंपरा और सभ्यता से निकले विचार आज दुनिया अपना रही है लेकिन अलग नाम और पहचान के साथ. ठीक वैसे ही, आज का अनशन हजारों साल पहले उपवास के नाम से मान्य था, जिसे हिंदू और जैन धर्म के अनुनायी अपने प्रायश्चित और आत्मशुद्धि के लिए करते थे. जैन धर्म में इसे एक कठोर तपस्या (कर्मों को नष्ट करने के उपाय) माना गया है. जबकि हिंदू धर्म के भी कई ग्रंथों में भी उपवास का उल्लेख मिलता है.  भारतीय परंपरा में उपवास को आध्यात्मिक और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा मानते थे. कुछ नियम-कानून भी होते थे. लेकिन समय के बाद यह नैतिक दबाव का जरिया बन गया. अनशन पर बैठने वाले अपनी प्रतिष्ठा और जान दांव पर लगाने लगे. जब आला दर्जे के लोग अनशन की विचारधारा के आगे झुकने लगे तो कॉन्सेप्ट फेमस हो गया. 

क्या है अनशन?

धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से स्वेच्छा से भोजन त्यागना उपवास कहलाता है. जब यही उपवास किसी मांग, अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या अपनी बात मनवाने के लिए एक हथियार बन जाता है, और व्यक्ति सरकार या प्रशासन के सामने अनिश्चितकाल के लिए अन्न-जल त्याग देता है, तब यह अनशन कहलाता है. सदियों से लोग आध्यात्मिक शुद्धि या ईश्वर की आराधना के लिए उपवास करते आए हैं. लेकिन भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गया. 

आमरण अनशन- इसमें व्यक्ति तब तक अन्न और जल का त्याग करता है, जब तक कि उसकी मांगें पूरी न हो जाएं या उसकी मृत्यु न हो जाए. 

सांकेतिक अनशन- यह एक निश्चित समय (जैसे 24 या 48 घंटे) के लिए किया जाता है, ताकि प्रशासन या सरकार पर दबाव बनाया जा सके.

आयरलैंड में भी थी परंपरा?

आज का अनशन, कभी आयरलैंड में फास्टिंग अगेंस्ट कहा जाता था. जब कोई प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति गरीब या कमजोर के साथ अन्याय करता था तो पीड़ित उनके घर के बाहर उपवास पर बैठ जाते थे. उसी आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) से संबंधित कैदियों ने 1981 में राजनीतिक कैदी का दर्जा मांगने के लिए भूखहड़ताल की जिसमें 10 कैदियों ने जान भी गंवाई. इस घटना ने पूरी दुनिया पर ऐसी छाप छोड़ी कि तमाम देशों के मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनीतिक बंदी अनशन करने लगे.

महात्मा गांधी का पहला ‘सत्याग्रह’ अनशन

भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज पहले अनशन की बात करें तो इसके सूत्रधार मोहनदास कर्मचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ही थे. महात्मा गांधी ने उपवास को एक राजनीतिक और नैतिक दबाव के साधन के रूप में विकसित किया. उन्होंने इसे आत्मा की शुद्धि कहा, लेकिन जब इसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार या समाज की गलत नीतियों के खिलाफ किया गया, तो यह अनशन (हड़ताल या भूख हड़ताल) में बदल गया.

1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान कपड़ा मिलों के मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग के लिए पहला अनशन किया. जब मालिक और मजदूर भिड़ गए तो समझौते की रौशनी नजर न आने पर महात्मा गांधी लगातार 3 दिन अनशन पर बैठे. मजदूरों के संघर्ष के दौरान वो नैतिक जिम्मेदारी उठाते नजर आए. इस अनशन ने कपड़ा मिल के मालिकों को घुटनों पर ला दिया. मजदूरों की मांग स्वीकार हो गई और सैलरी बढ़ा दी गई. 

इस सफलता के बाद महात्मा गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए दर्जनों बार अनशन किया. कई बार उनकी मांगे पूरी हुईं. कई बार आंशिक सफलता मिली. महात्मा गांधी कहते थे कि अनशन निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए. इसके पीछे आत्मशुद्धि, सत्याग्रह और नैतिक परिवर्तन की चेष्टा का निहित होना आवश्यक है. हालांकि महात्मा गांधी का हर अनशन सरकार, सिस्टम और अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था. वो देश की जनता में नैतिक परिवर्तन लाना चाहते थे. 

जब अनशन पर बैठे ‘आजादी के दीवाने’

1929 में लाहौर जेल में भारतीय कैदियों के अधिकारों के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने 116 दिन का ऐतिहासिक अनशन किया था. इसी अनशन में उनके साथी जतिन दास ने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राणों की आहुति दे दी थी. टिहरी रियासत के राजा के अत्याचारों के खिलाफ श्रीदेव सुमन ने जेल में 84 दिन का ऐतिहासिक आमरण अनशन किया था और 1944 में शहीद हो गए थे.

आजाद भारत में ‘अनशन’

महात्मा गांधी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा को मानते हुए आजाद भारत के कई महान लोगों ने अनशन किया. जिसमें 1965 के पंजाबी सूबा आंदोलन में संत फतेह सिंह का अनशन, आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु का आमरण अनशन, जिसमें उनकी जान चली गई. अन्ना हजारे का जनलोकपाल की मांग को लेकर 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन और अब सोनम वांगचुक भी परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं.

ये भी पढ़ें:- जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक की जान को है खतरा! दिल्ली HC ने केंद्र सरकार को क्या दिया आदेश

Tags: bhookh hadtalhunger strikeMahatma Gandhisatyagrahsonam wangchuk hunger strike
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026

90 के दशक में गोविंदा की 8 सुपरहिट फिल्में

July 15, 2026

रवि किशन की 7 हिंदी फिल्में और सीरीज, जो कर...

July 14, 2026

कैटरीना कैफ की 7 सुपरहिट फिल्में

July 14, 2026
आखिर कहां से आया ‘अनशन’ का कॉन्सेप्ट? किसने की शुरुआत और कितना पुराना है इतिहास, जानिए पूरी कहानी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आखिर कहां से आया ‘अनशन’ का कॉन्सेप्ट? किसने की शुरुआत और कितना पुराना है इतिहास, जानिए पूरी कहानी!
आखिर कहां से आया ‘अनशन’ का कॉन्सेप्ट? किसने की शुरुआत और कितना पुराना है इतिहास, जानिए पूरी कहानी!
आखिर कहां से आया ‘अनशन’ का कॉन्सेप्ट? किसने की शुरुआत और कितना पुराना है इतिहास, जानिए पूरी कहानी!
आखिर कहां से आया ‘अनशन’ का कॉन्सेप्ट? किसने की शुरुआत और कितना पुराना है इतिहास, जानिए पूरी कहानी!