दिल्ली का 33 शाम नाथ मार्ग का बदलेगा इतिहास, बन सकता हैं DDMA मुख्यालय

Delhi News: दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में वर्षों से चर्चा का विषय रहे 33 शाम नाथ मार्ग की पहचान अब बदलने जा रही है. मुख्यमंत्री आवास के तौर पर चुने गए इस बंगले को दिल्ली सरकार जल्द ही ध्वस्त कर इसके स्थान पर एक नया प्रशासनिक केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है. लंबे समय से वीरान पड़े इस बंगले की जगह अब दिल्ली का पहला समर्पित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) मुख्यालय बनाया जाएगा. सिविल लाइंस इलाके में स्थित यह बंगला लंबे समय तक दिल्ली की सत्ता से जुड़ा रहा है. हालांकि, समय के साथ यह पता राजनीतिक गलियारों में कथित तौर पर ‘मनहूस’ माने जाने लगा और कई वर्षों तक खाली पड़ा रहा. अब दिल्ली सरकार इस पुरानी छवि को बदलते हुए इसे आधुनिक आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है.

करीब 5000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैले दो मंजिला बंगले को अब ध्वस्त कर यहां दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का नया मुख्यालय बनाया जाएगा। लंबे समय से वीरान पड़े इस बंगले को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं और अंधविश्वास जुड़े रहे हैं। कई लोग इस बंगले को कथित तौर पर मनहूस और शापित मानते रहे हैं। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री आवास के लिए चुने जाने के बावजूद यह लंबे समय तक खाली पड़ा रहा.

क्यों शापित माना जाता है?

दिल्ली का चर्चित 33 शाम नाथ मार्ग बंगला, जो 1920 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था, अब एक बार फिर सुर्खियों में है. यह ऐतिहासिक दो मंजिला बंगला अब ध्वस्त कर दिल्ली का पहला समर्पित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) मुख्यालय और आधुनिक इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (EOC) बनाने की तैयारी में है. सिविल लाइंस और विधानसभा क्षेत्र के पास स्थित यह बंगला अपने समय में बेहद भव्य माना जाता था. इसमें बड़े लॉन, कॉन्फ्रेंस रूम, विशाल बगीचे और स्टाफ क्वार्टर जैसी सुविधाएं मौजूद थीं. आजादी के बाद इसकी रणनीतिक लोकेशन को देखते हुए इसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में चुना गया.

आपदा प्रबंधन के कारण पुनर्विकास

दिल्ली का ऐतिहासिक 33 शाम नाथ मार्ग बंगला, जिसे लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में अंधविश्वास और ‘मनहूस’ छवि से जोड़ा जाता रहा है, अब पूरी तरह नए रूप में सामने आने जा रहा है. दिल्ली सरकार इस जगह को ध्वस्त कर यहां दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का समर्पित मुख्यालय और आधुनिक इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (EOC) बनाने की तैयारी कर रही है. हालांकि इस फैसले को कई लोग पुराने अंधविश्वास को खत्म करने की पहल के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक अहम प्रशासनिक वजह भी बताई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल दिल्ली में DDMA का कोई अलग और समर्पित मुख्यालय नहीं है, जिसके कारण आपदा प्रबंधन से जुड़े काम अलग-अलग सरकारी दफ्तरों में बंटे रहते हैं.