Jyoti Malhotra Case: ज्योति मल्होत्रा ने किया Pak के इशारों पर देश के साथ की गद्दारी? चार्जशीट में सबकुछ हो गया पर्दाफाश, खुले कई खौफनाक राज!

Jyoti Malhotra Case: ज्योति अपने पाकिस्तान दौरे के दौरान वहां के एजेंटों के संपर्क में आई थी। पुलिस को ज्योति के मोबाइल फोन से कई अहम जानकारियां मिली हैं।

Published: August 16, 2025 17:10:56 IST

Jyoti Malhotra Case(जासूसी मामले में ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल)
Jyoti Malhotra Case(जासूसी मामले में ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल)

Jyoti Malhotra Case: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हिसार पुलिस ने 2500 पन्नों की यह चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। सूत्रों के मुताबिक, ज्योति का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर हुआ है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दाखिल चार्जशीट में पुलिस का दावा है कि ज्योति का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए टूलकिट के तौर पर किया जा रहा था।

पुलिस का दावा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी एजेंटों के साथ सूचनाएं साझा कर रही थी और लगातार उनके संपर्क में थी। ज्योति अपने पाकिस्तान दौरे के दौरान वहां के एजेंटों के संपर्क में आई थी। पुलिस को ज्योति के मोबाइल फोन से कई अहम जानकारियां मिली हैं।

पुलिस को ज्योति और दानिश के बीच चैट भी मिलीं

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाक उच्चायोग में तैनात दानिश अली के लगातार संपर्क में थी। पुलिस को ज्योति और दानिश के बीच चैट भी मिली हैं। ज्योति आईएसआई एजेंट शाकिर, हसन अली और नासिर ढिल्लों से बात करती थी। पुलिस को ज्योति और हसन नाम के एक एजेंट के बीच चैट भी मिली है।

केस डायरी में ज्योति की सभी विदेश यात्राओं का ज़िक्र

इसके साथ ही, केस डायरी में ज्योति की सभी विदेश यात्राओं का भी ज़िक्र किया गया है। ज्योति मल्होत्रा ‘ट्रैवल विद जियो’ नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती थीं, जिन्हें पुलिस ने 16 मई 2025 को गिरफ़्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को समन जारी कर उनसे पूछताछ भी की थी।

पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एहसान-उर-रहीम उर्फ़ दानिश को जासूसी में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 13 मई को निष्कासित कर दिया गया था। ज्योति मल्होत्रा के ख़िलाफ़ शासकीय गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

