26 जुलाई को जंतर-मंतर पर होगा बवाल! हिंदू रक्षा दल ने दे दी चेतावनी, जानिए पिंकी ने क्या कहा?

नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी एक महीने से ज्यादा समय से अनशन कर रहे हैं. और उनका कहना है कि जबतक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक वो मैदान पर डटे रहेंगे. इस प्रदर्शन के बारे में हिंदू रक्षा दल ने एक वीडियो जारी कर जंतर मंतर पर मौजूद लोगों को चेतावानी देते हुए कहा कि वो 26 जुलाई को पहुंचेंगे. हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पिंकी भैया ने वहां सभी सनातन विरोधी लोग इकट्ठा हैं. इस वीडियो को देखने के लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. देखें वीडियो.

हिंदू रक्षा दल ने क्या कहा?

हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी भैया ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग देश और सनातन धर्म के खिलाफ माहौल बना रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान देवी-देवताओं, सेना और देश के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गईं. उन्होंने 26 जुलाई को दोपहर 12 बजे जंतर-मंतर पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि हिंदू रक्षा दल इसका विरोध करेगा और पुलिस व सेना का मनोबल कमजोर नहीं होने देगा.

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कहा, ‘दिल्ली बॉर्डर तक भी पहुंच जाएं, वही बड़ी बात होगी. सिर्फ बातें करना बंद करें. अगर सच में दम है तो राम मंदिर में कथित चोरी के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें. चाहे उसमें कोई भी शामिल हो, यहां तक कि अगर कोई नेता भी हों तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. अगर मर्द हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई करके दिखाएं, जिन्होंने राम मंदिर को बदनाम किया है. वहीं, दूसरे यूजर ने बोला, ‘एक ने कहा कि अगर तुम आओगे तो हम महाराष्ट्र से आएंगे.’

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