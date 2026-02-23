Himanta Biswa Sarma: किसकी बीवी है पाकिस्तानी एजेंट? हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता पर लगाया इल्जाम, बोले- ‘मैं गलत हूं तो केस करो’

Himanta Biswa Sarma: हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को फिर निशाना बनाया और इस बार उनकी पत्नी का कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से बता दिया है. बता दें कि उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर उनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर हमला बोला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी लड़ाई गौरव गोगोई से नहीं, बल्कि पाकिस्तान से है. इतना ही नहीं उन्होंने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को पाकिस्तानी एजेंट तक कह दिया. उन्होंने इस दौरान कहा कि ऐसे एजेंट भारत में नहीं चाहिए. उन्होंने गौरव गोगोई को चैलेंज किया कि अगर उनके आरोप झूठे हैं तो वो उन पर केस करें.

क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा

मीडिया से बातचीत करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान कनेक्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “लड़ाई गौरव गोगोई से नहीं, बल्कि पाकिस्तान से है. पाकिस्तानी एजेंट भारत में नहीं चाहिए. मैं गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तानी एजेंट कहता हूं. अगर किसी को यह गलत लगता है, तो वो मुझ पर केस कर सकते हैं.” अगर मेरे पास कुछ भी गैर-कानूनी है, तो वो भी ले लें. वो कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि वो खुद गलत हैं. अगर उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

इतना ही नहीं, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर वो कांग्रेस में रहते और “योमन” होते, तो शायद मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन उनके लिए आत्म-सम्मान और असम के लोगों का हित सबसे ऊपर है. असम में घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की डेमोग्राफिक्स बदलने की कोई भी साज़िश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरमा ने कहा कि केंद्र और राज्य की “डबल इंजन सरकार” ने असम को बचाया है, विकास को तेज़ किया है और घुसपैठ पर रोक लगाई है.

