Home > देश > Himanta Biswa Sarma: किसकी बीवी है पाकिस्तानी एजेंट? हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता पर लगाया इल्जाम, बोले- ‘मैं गलत हूं तो केस करो’

Himanta Biswa Sarma: किसकी बीवी है पाकिस्तानी एजेंट? हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता पर लगाया इल्जाम, बोले- ‘मैं गलत हूं तो केस करो’

Himanta Biswa Sarma: हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को फिर निशाना बनाया और इस बार उनकी पत्नी का कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से बता दिया है. बता दें कि उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर उनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर हमला बोला है

By: Heena Khan | Published: February 23, 2026 7:18:57 AM IST

himanta biswa sarma statement
himanta biswa sarma statement


Himanta Biswa Sarma: हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को फिर निशाना बनाया और इस बार उनकी पत्नी का कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से बता दिया है. बता दें कि उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर उनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर हमला बोला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी लड़ाई गौरव गोगोई से नहीं, बल्कि पाकिस्तान से है. इतना ही नहीं उन्होंने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को पाकिस्तानी एजेंट तक कह दिया. उन्होंने इस दौरान कहा कि ऐसे एजेंट भारत में नहीं चाहिए. उन्होंने गौरव गोगोई को चैलेंज किया कि अगर उनके आरोप झूठे हैं तो वो उन पर केस करें.

You Might Be Interested In

क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा 

मीडिया से बातचीत करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान कनेक्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “लड़ाई गौरव गोगोई से नहीं, बल्कि पाकिस्तान से है. पाकिस्तानी एजेंट भारत में नहीं चाहिए. मैं गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तानी एजेंट कहता हूं. अगर किसी को यह गलत लगता है, तो वो मुझ पर केस कर सकते हैं.” अगर मेरे पास कुछ भी गैर-कानूनी है, तो वो भी ले लें. वो कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि वो खुद गलत हैं. अगर उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

Aaj ka Rashifal 23 Feb 2026: कारोबारी पार्टनर से रहें सतर्क, नौकरी में मिलेगा प्रमोशन; पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

You Might Be Interested In

कांग्रेस पर भी साधा निशाना 

इतना ही नहीं, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर वो कांग्रेस में रहते और “योमन” होते, तो शायद मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन उनके लिए आत्म-सम्मान और असम के लोगों का हित सबसे ऊपर है. असम में घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की डेमोग्राफिक्स बदलने की कोई भी साज़िश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरमा ने कहा कि केंद्र और राज्य की “डबल इंजन सरकार” ने असम को बचाया है, विकास को तेज़ किया है और घुसपैठ पर रोक लगाई है.

Today Weather: इन 10 राज्यों में होगी झमाझम बारिश! दिल्ली-NCR से लेकर बिहार तक, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

You Might Be Interested In
Tags: BJPcongressgaurav gogoihimanta biswa sarmahome-hero-pos-4
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026

बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें...

February 22, 2026

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026

क्या गर्मियों में भी फायदेमंद है अदरक?

February 21, 2026

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026
Himanta Biswa Sarma: किसकी बीवी है पाकिस्तानी एजेंट? हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता पर लगाया इल्जाम, बोले- ‘मैं गलत हूं तो केस करो’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Himanta Biswa Sarma: किसकी बीवी है पाकिस्तानी एजेंट? हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता पर लगाया इल्जाम, बोले- ‘मैं गलत हूं तो केस करो’
Himanta Biswa Sarma: किसकी बीवी है पाकिस्तानी एजेंट? हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता पर लगाया इल्जाम, बोले- ‘मैं गलत हूं तो केस करो’
Himanta Biswa Sarma: किसकी बीवी है पाकिस्तानी एजेंट? हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता पर लगाया इल्जाम, बोले- ‘मैं गलत हूं तो केस करो’
Himanta Biswa Sarma: किसकी बीवी है पाकिस्तानी एजेंट? हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता पर लगाया इल्जाम, बोले- ‘मैं गलत हूं तो केस करो’