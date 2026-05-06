Home > देश > Himanta Biswa Sarma Resignation: हेमंता शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, 12 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह

Himanta Biswa Sarma Resignation: हेमंता शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, 12 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह

Himanta Biswa Sarma Resignation: अपना इस्तीफा सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्यपाल ने उनके मंत्रिपरिषद के साथ उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.

By: Shivangi Shukla | Last Updated: May 6, 2026 4:57:04 PM IST

हिमंता बिस्वा सरमा
हिमंता बिस्वा सरमा


Himanta Biswa Sarma Resignation: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को गुवाहाटी के लोक भवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया. यह इस्तीफा विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की भारी जीत के बाद दिया गया है. 

राज्यपाल ने उनसे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का अनुरोध किया है. पत्रकारों से बात करते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने इस्तीफे की जानकारी दी.

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विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत 

विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा और 82 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं उसके सहयोगी दलों में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF), जिसने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा, और असम गण परिषद (AGP), जिसने 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, दोनों ने 10-10 सीटें जीतीं. सूत्रों के अनुसार केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सप्ताह के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद नव निर्वाचित विधायक अगले मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे. राज्य में भाजपा के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, हिमंता बिस्वा सरमा के असम के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने की पूरी संभावना है, और शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को होगा. सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे.

राज्यपाल ने स्वीकार किया इस्तीफा 

अपना इस्तीफा सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि राज्यपाल ने उनका और उनके मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. उन्होंने यह भी बताया कि राज्यपाल ने निवर्तमान सरकार को नए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तक कार्यवाहक सरकार के रूप में बने रहने की अनुमति दी है. शर्मा ने पिछले पांच वर्षों में मार्गदर्शन देने के लिए राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया और संक्रमण काल ​​के दौरान सरकार के समर्थन को दोहराया. अगली सरकार के गठन के संबंध में, सरमा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी को असम के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया है ताकि वे अगले विधायक दल के नेता का चयन कर सकें. असम में पार्टी अध्यक्ष अतुल बोरा को विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि केशव महंत को उपनेता नियुक्त किया गया है. साथ ही नव निर्वाचित विधायक डॉ. तपन दास को विधायक दल का सचिव बनाया गया है. बैठक में सर्वसम्मति से हिमंता बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित करने का भी समर्थन किया गया.

Tags: assamAssam CMHimanta Biswa
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