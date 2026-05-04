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पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या नौकरी करते थे हिमंत बिस्वा सरमा? जानें कितने दौलत के मालिक हैं बीजेपी नेता

Himanta Biswa Sarma:हिमंत बिस्वा सरमा का जन्म 1 फरवरी, 1969 को असम के जोरहाट में हुआ था. अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद, उन्होंने गुवाहाटी के मशहूर कॉटन कॉलेज (अब कॉटन यूनिवर्सिटी) से पढ़ाई की. पॉलिटिक्स की तरफ उनका झुकाव स्टूडेंट लाइफ़ में ही शुरू हो गया था, और वे तीन बार कॉटन कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए.

By: Divyanshi Singh | Published: May 4, 2026 6:16:50 AM IST

Himanta Biswa Sarma: कानून से विधानसभा तक
Himanta Biswa Sarma: कानून से विधानसभा तक


 Himanta Biswa Sarma: सोमवार को वोटों की गिनती से यह तय होगा कि असम में सरकार किसकी बनेगी. इससे यह तय होगा कि BJP की लीडरशिप वाला NDA तीसरी बार जीतेगा या कांग्रेस हफ़्तों की अंदरूनी लड़ाई के बाद सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी. ज़्यादातर एग्ज़िट पोल ने असम में NDA सरकार बनने का अनुमान लगाया है. असम में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. असम असेंबली इलेक्शन के बीच, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक बार फिर खबरों में हैं. जहां पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और वादे सुर्खियों में छाए रहते हैं, वहीं नेताओं की दौलत और उनके पॉलिटिकल सफ़र पर भी नज़र रखी जा रही है. ऐसे में, सरमा के करियर और उनकी दौलत के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है.

एक वकील के तौर पर करियर की शुरुआत

हिमंत बिस्वा सरमा का जन्म 1 फरवरी, 1969 को असम के जोरहाट में हुआ था. अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद, उन्होंने गुवाहाटी के मशहूर कॉटन कॉलेज (अब कॉटन यूनिवर्सिटी) से पढ़ाई की. पॉलिटिक्स की तरफ उनका झुकाव स्टूडेंट लाइफ़ में ही शुरू हो गया था, और वे तीन बार कॉटन कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए.

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उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री ली. 1995 में वे सॉलिसिटर बने और 1996 से 2001 तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत की. इस दौरान, उन्हें कानून, संविधान और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर की प्रैक्टिकल जानकारी मिली, जिससे उनकी पॉलिटिकल भूमिका और मज़बूत हुई.

कानून से विधानसभा तक

हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने से हिमंत सरमा को आम लोगों की समस्याओं और सरकारी सिस्टम की ज़मीनी हकीकत का पता चला. इस अनुभव ने उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में ला खड़ा किया. 2001 में, उन्होंने पहली बार जालुकबारी असेंबली सीट से चुनाव लड़ा और जीता. इसके बाद वे लगातार तीन बार उसी सीट से MLA चुने गए. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा. हालांकि, 2015 में उन्होंने पार्टी बदल ली और BJP में शामिल हो गए. उन्होंने राज्य में अपनी पकड़ मज़बूत करना जारी रखा और मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे.

कोई अचल संपत्ति घोषित नहीं की

सरमा, जो BJP की सरकार में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ने अपने नाम पर कोई अचल संपत्ति घोषित नहीं की है. एफिडेविट के मुताबिक, उनकी पत्नी के पास ₹13.5 करोड़ की चल संपत्ति और ₹19.2 करोड़ की अचल संपत्ति है. सरमा पर ₹9.5 मिलियन का कर्ज है और उनकी पत्नी पर ₹15.9 मिलियन का कर्ज है. 2021 के एफिडेविट में, सरमा की कुल संपत्ति ₹1.7 मिलियन बताई गई थी, जबकि उनकी पत्नी की चल संपत्ति ₹10 मिलियन और अचल संपत्ति ₹4.3 मिलियन थी. उस समय, कपल की कुल देनदारी ₹3.5 मिलियन थी, जिसमें से ₹6.8 मिलियन सरमा का हिस्सा था.

Tags: Assembly Election 2026himanta biswa sarma
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