अब बहुत पछतावा… 370 रुपये की बिरयानी वाले विवादित बयान के बाद छलका हिमांशु जांगड़ा का दर्द, परिवार तक पहुंची बदनामी

Himanshu Jangra Apology Statement: हरियाणा के 22 साल के हिमांशु जांगड़ा, जिनके एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में दिए गए बयानों से देश भर में विवाद खड़ा हो गया था, ने कहा है कि वे पछतावे के साथ जी रहे हैं. उन्हें कानूनी मुश्किलों, सामाजिक बहिष्कार और लगातार ऑनलाइन गालियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस इवेंट का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

गुरुग्राम की कंपनी ‘स्टारविक डिज़ाइन’ के इंस्टाग्राम अकाउंट से जारी एक वीडियो में, जांगड़ा ने कंपनी के फाउंडर विवेक विश्वकर्मा से विस्तार से बात की. जांगड़ा को हाल ही में इसी कंपनी से नौकरी से निकाला गया था. यह बातचीत उनकी नौकरी जाने, कानूनी नोटिस मिलने और नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) द्वारा कॉमेडियन प्रणीत मोरे के साथ उन्हें समन भेजे जाने के कुछ दिनों बाद हुई.

हिमांशु जांगड़ा ने क्या कहा?

बातचीत के दौरान जांगड़ा ने कहा अभी मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बहुत तनाव में हूं. अब जब मैं अपने परिवार को देखता हूं, तो मुझे बहुत पछतावा होता है कि ‘मैं उस शो में क्यों गया था’. यह विवाद तब शुरू हुआ जब गुरुग्राम में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो का एक ‘क्राउड-वर्क’ सेगमेंट ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फैल गया. बातचीत के दौरान, जांगड़ा ने एक डेट का ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट पर 370 रुपये खर्च किए थे और कहा कि इस खर्च की वजह से उन्हें सेक्सुअल फेवर (यौन संबंध) पाने का हक मिल गया था. इस बातचीत के दौरान मोरे को हंसते हुए देखा गया.

इस क्लिप की ऑनलाइन काफी आलोचना हुई और कई दर्शकों ने ऑडियंस में शामिल व्यक्ति और कॉमेडियन, दोनों पर महिलाओं के प्रति जबरदस्ती वाले रवैये को सामान्य बनाने का आरोप लगाया. बाद में दोनों लोगों ने माफ़ी मांगी. अपने पूर्व बॉस के साथ बातचीत में, जांगड़ा ने बताया कि कैसे इस मामले का असर धीरे-धीरे सोशल मीडिया से निकलकर उनकी निजी ज़िंदगी तक पहुंच गया.

डांट के साथ अंकल ने मांगी सफाई

जांगड़ा ने कहा जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो हफ़्तों से मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है. एक हफ़्ते तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था. घर पर या मेरे होमटाउन में किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी. लेकिन पिछले रविवार को मेरे अंकल को इसके बारे में पता चला. वायरल हो रहे क्लिप्स को देखने के बाद उनके अंकल ने उन्हें फ़ोन किया और उनसे सफ़ाई मांगी.

जांगड़ा ने कहा कि मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या हो रहा है. मैंने उन्हें सब समझाया, तो उन्होंने पूछा कि तुम उस शो में क्यों गए थे. उन्होंने मुझे डांटा भी. लेकिन अगले दो दिनों में मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके लिए मुझे इतनी नफरत झेलनी पड़ेगी. यह वीडियो मेरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंच गया. पड़ोसी उनके परिवार के घर आए और उनसे उन टिप्पणियों के बारे में सवाल-जवाब किए.

पड़ोसियों ने वीडियो देख घरवालों को बताया

जांगड़ा ने कहा कि पड़ोसी मेरे घर आए और मेरे माता-पिता से कहा कि इस वीडियो में उनका बेटा है. यह बहुत शर्मनाक बात है. तब परिवार को इसके बारे में पता चला. इसके बाद उनके परिवार ने उन्हें घर बुलाया और उनसे इस बारे में बात की. नौकरी जाने के बाद उन पर दबाव और बढ़ गया. यहां तक तो सब ठीक था. लेकिन जब उन्हें पता चला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वे बहुत परेशान हो गए. अब मुझ पर केस चल रहा है और मुझे नोटिस भी मिला है.

उन्होंने बताया कि वह इसलिए गए थे क्योंकि यह उनका पहला लाइव कॉमेडी इवेंट था. उन्होंने उत्सुकता के कारण इसमें शामिल होने का फैसला किया. असल में, मैंने इस शो का एपिसोड पहले देखा था, असली शो. तो, यह गुड़गांव में पहली बार हो रहा था. यह ज़्यादातर मुंबई में होता है. मैंने सोचा कि चलो एक बार जाते हैं, देखते हैं कैसा है. यह मेरी ज़िंदगी में पहली बार था जब मैं कोई कॉमेडी शो देख रहा था.

मंच पर सुनाई कहानी पूरी तरह सही नहीं थी- जांगड़ा

जांगड़ा ने दावा किया कि मंच पर उन्होंने जो कहानी सुनाई, उसके कुछ हिस्से पूरी तरह सही नहीं थे. जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूं, हां, मैंने ऐसी ही एक लड़की को डेट किया था. हमारी अच्छी बातचीत हुई थी और हमने काफी समय साथ बिताया था. लेकिन मैंने वहां जो कहा, वह पूरी तरह सच नहीं था. मैंने मन से बातें जोड़ी थीं. मैं मानता हूं कि मैंने वहां कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया. मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं.

जांगड़ा ने दावा किया कि मैंने वहां जो कुछ भी कहा, वह सिर्फ़ ‘मनोरंजन’ के तौर पर कहा. मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है. सर, आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ काम किया है, हमारे ऑफ़िस में कई महिला सहकर्मी हैं, और आज तक मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं रही है.

माहौल के कारण भटक गए थे जांगड़ा

जांगड़ा के अनुसार, वेन्यू के अंदर के माहौल ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. वहां जो हुआ, माहौल ऐसा था कि लोग इसे मनोरंजन के तौर पर ले रहे थे. कॉमेडियन प्रणीत मोरे की प्रतिक्रिया ने भी उनका हौसला बढ़ाया. होस्ट भी इसे मनोरंजन के तौर पर ले रहे थे. उनका आत्मविश्वास देखकर मुझे हिम्मत मिली और मैंने थोड़ा और जोड़ दिया.

जब विरोध बढ़ता गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांगी और आखिरकार अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया. जांगड़ा ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि उनके नाम से बनाए गए नए सोशल मीडिया अकाउंट उनके हैं. यह इंटरव्यू तब आया जब विश्वकर्मा ने खुद पहली बार विस्तार से बताया कि इस विवाद का ‘स्टारविक डिज़ाइन’ पर क्या असर पड़ा और उन्होंने आखिरकार जांगड़ा की नौकरी क्यों खत्म की.