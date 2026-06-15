Home > देश > Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: हिमाचल में होगी बारिश, 20 जून तक घर से निकलें तो मौसम का मिजाज देखकर

Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: हिमाचल में होगी बारिश, 20 जून तक घर से निकलें तो मौसम का मिजाज देखकर

Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में आगामी 20 जून तक आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. IMD ने इस बाबत चेतावनी जारी है.

By: JP Yadav | Published: June 15, 2026 7:24:57 PM IST

Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: हिमाचल में होगी बारिश, 20 जून तक घर से निकलें तो मौसम का मिजाज देखकर
Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: हिमाचल में होगी बारिश, 20 जून तक घर से निकलें तो मौसम का मिजाज देखकर


Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: एक ओर जहां दक्षिण भारत के राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं उत्तर भारत में मिलाजुला मौसम नजर आ रहा है.  पर्वतीय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 16, 17 और 18 जून, 2026 को बारिश होने का अलर्ट है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, आगामी 3 दिनों के दौरान यानी बृहस्पतिवार तक हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ठीकठाक बारिश होगी. इसके अलावा   50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. इसके बाद यानी 20 जून के बाद हिमाचल प्रदेश के मध्य और निचली पहाड़ियों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी की संभावना है.

कहां-कहां होगी बारिश?

मौसम विभाग की ओर हिमाचल प्रदेश में 16 जून से 18 जून तक गरज, बिजली और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है. राजधानी शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी,सोलन और सिरमौर जिलों 18 जून, 2026 तक बारिश होगी. इस दौरान तेज रफ्तार से चलने वालीं हवाएं मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. वहीं, इससे पहले IMD MD के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं हुई. हालांकि, न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है. 

You Might Be Interested In

गिर सकते हैं ओले भी

हिमाचल प्रदेश में 15 जून को तेज हवाओं को लेकर येलो वार्निंग जारी किया गया था. इसका असर भी नजर आया. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य के मध्य और ऊंची पहाड़ियों में अलग-अलग जगहों पर (16 जून, 2026) 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र (Meteorological Centre, Shimla) की ओर से वीकेंड पर यानी शनिवार 20 जून तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई गई है.  इसके साथ ही 20 जून तक मध्य और निचली पहाड़ियों में हल्की से मध्यम स्तर बारिश होने की संभावना है. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने का भी अलर्ट है. 

लोगों के लिए जारी हुई चेतावनी

मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. इस हफ्ते मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे दिन और रात दोनों समय ठंडक बढ़ सकती है.  ऐसे में बदले मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है. 

Tags: Himachal Pradesh Weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कुत्तों की 10 आक्रामक नस्लें, जिन्हें बिना ट्रेनिंग के नहीं...

June 15, 2026

झड़ते बालों के डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं ये 5 ट्रीटमेंट

June 15, 2026

सोते समय पैरों के नीचे क्यों लगाना चाहिए तकिया?

June 15, 2026

पैसा ही पैसा होगा! महीने में एक बार लगाएं ऐसा...

June 15, 2026

कौन थीं संचिता उगले, जिन्होंने की आत्महत्या

June 15, 2026

AC की ठंडक बन रही है बदन दर्द की वजह,...

June 15, 2026
Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: हिमाचल में होगी बारिश, 20 जून तक घर से निकलें तो मौसम का मिजाज देखकर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: हिमाचल में होगी बारिश, 20 जून तक घर से निकलें तो मौसम का मिजाज देखकर
Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: हिमाचल में होगी बारिश, 20 जून तक घर से निकलें तो मौसम का मिजाज देखकर
Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: हिमाचल में होगी बारिश, 20 जून तक घर से निकलें तो मौसम का मिजाज देखकर
Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: हिमाचल में होगी बारिश, 20 जून तक घर से निकलें तो मौसम का मिजाज देखकर