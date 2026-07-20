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Himachal Pradesh School Holidays Rainfall: हिमाचल के इन 4 जिलों में बंद हुए स्कूल-कॉलेज, परीक्षाएं स्थगित

हिमाचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी. चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में स्कूल-कॉलेज बंद. घर से निकलने से पहले प्रशासन की ये जरूरी गाइडलाइन जरूर पढ़ लें.

By: Shivani Singh | Published: July 20, 2026 8:19:29 PM IST

हिमाचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी. चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में स्कूल-कॉलेज बंद. घर से निकलने से पहले प्रशासन की ये जरूरी गाइडलाइन जरूर पढ़ लें.
हिमाचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी. चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में स्कूल-कॉलेज बंद. घर से निकलने से पहले प्रशासन की ये जरूरी गाइडलाइन जरूर पढ़ लें.


हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की मौसम विभाग (IMD) की ‘रेड अलर्ट’ चेतावनी को देखते हुए, चार जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए, इन जिलों में अगले दो दिनों तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, मंडी के अपूर्व देवगन, कांगड़ा के हेमराज बैरवा और सिरमौर की प्रियंका वर्मा ने अपने-अपने जिलों के सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को 20 और 21 जुलाई को बंद रखने को कहा है. सिरमौर जिला प्रशासन ने तो इस छुट्टी को 22 जुलाई तक बढ़ा दिया है, क्योंकि उस दिन के लिए मौसम विभाग ने ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है.

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कौन-कौन से संस्थान रहेंगे बंद?

उपायुक्तों द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन जिलों के:

  • सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल व कॉलेज
  • तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs आदि)
  • सेंट्रल यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी
  • निफ्ट (NIFT)
  • सभी आंगनबाड़ी केंद्र और क्रैच (शिशु गृह)
  • प्रशासन ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

परीक्षाएं स्थगित, स्टाफ को लेकर ये हैं निर्देश

जिला कप्तानों (DC) ने साफ किया है कि इन दो दिनों में होने वाली सभी परीक्षाओं को फिलहाल टाल (postpone) दिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों-कॉलेजों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण स्टाफ को भी छुट्टी दी गई है. हालांकि, अगर आपदा के समय कोई इमरजेंसी स्थिति बनती है, तो जरूरत पड़ने पर प्रशासन इन स्टाफ मेंबर्स की सेवाएं ले सकता है.

प्रशासन की जनता से अपील: सतर्क रहें, सुरक्षित रहें

मौसम विभाग ने खास तौर पर मंडी जिले के लिए 20 और 21 जुलाई को ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. भारी बारिश और लैंडस्लाइड (भूस्खलन) के खतरे को देखते हुए, सभी जिला उपायुक्तों ने लोगों से बेहद सावधानी बरतने की अपील की है.

लोग बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें। नदी-नालों, झरनों और लैंडस्लाइड के खतरे वाली जगहों के पास बिल्कुल न जाएं.

प्रशासन पल-पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अगर कहीं भी कोई आपातकालीन स्थिति या आपदा आती है, तो तुरंत जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के टोल-फ्री नंबर 1077 पर इसकी सूचना दें, ताकि राहत और बचाव कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके. सभी नागरिकों से गुजारिश है कि वे मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें और सुरक्षित रहें.

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