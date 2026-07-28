Himachal Landslide: चंबा में मची तबाही,भूस्खलन से 12 से ज्यादा गाड़ियां दबीं; कई घरों में घुसा मलबा

Himachal Pradesh Rain: हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. सोमवार रात की भारी बारिश के बाद, लैंडस्लाइड और नालों के ओवरफ़्लो होने से कई इलाकों में आम ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है. मलबा कई घरों में घुस गया, 12 से ज़्यादा गाड़ियां दब गईं और लोगों को अपने घर छोड़कर पड़ोसियों के यहां पनाह लेनी पड़ी. अच्छी बात ये है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

इन इलाकों पर सबसे ज़्यादा असर

उदयपुर, घोलटी, नवोदय मार्ग और भरियाद इलाकों में बारिश सबसे ज़्यादा हुई. लगातार बारिश से कई जगहों पर पहाड़ों में दरारें आ गईं, जिससे भारी मात्रा में मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों में आ गया. मलबे में कार, कार्गो ट्रक, बाइक और स्कूटर समेत करीब 12 गाड़ियां दब गईं.

ताड़ोली नाला उफान पर

भारमौर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर मौजूद तड़ोली नाला भी भारी बारिश की वजह से उफान पर आ गया. तेज़ बहाव में बड़े-बड़े पत्थर और भारी मलबा आ गया, जिससे एक दुकान पूरी तरह से डैमेज हो गई. आस-पास के कई घरों में भी पानी और मलबा भर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ.

सुल्तानपुर नाला भी उफान पर आ गया. कई टू-व्हीलर तेज बहाव में बह गए और खराब हो गए. इस बीच, भरियाद गांव में, पानी का अचानक रुख बदलने से मलबा सीधे एक रिहायशी इलाके में आ गया. इससे पूरे गांव में दहशत फैल गई और लोगों ने जल्दी से अपने घर खाली कर दिए.

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

प्रभावित परिवार रातों-रात सुरक्षित जगहों और पड़ोसियों के घरों में चले गए. घरों में मलबा भरने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत आ रही है. प्रशासन ने प्रभावित इलाकों का सर्वे और नुकसान का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों और लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है. लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की एडवाइजरी मानने की हिदायत दी गई है.