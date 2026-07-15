Himachal Pradesh Free Electricity: हिमाचल में 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए? तो तुरंत कर लें ये काम, वरना हाथ से निकल जाएगा मौका

हिमाचल प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है. राज्य सरकार इन पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने जा रही है. हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ जरूरी दस्तावेज बिजली दफ्तर में जमा कराने होंगे.

इसमें मुख्य रूप से आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड या बीपीएल प्रमाणपत्र, और हाल ही का बिजली बिल शामिल है. बिजली बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर समय रहते ये कागजात जमा नहीं किए गए, तो उपभोक्ता इस मुफ्त बिजली योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं.

सत्यापन (Verification) क्यों है जरूरी?

बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अभी भी कई उपभोक्ताओं ने अपने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं. सरकार का मकसद इस योजना के जरिए सिर्फ जरूरतमंद और असली हकदार बीपीएल परिवारों तक ही राहत पहुंचाना है. यही वजह है कि विभाग अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर रहा है और कागजातों की जांच (सत्यापन) के बाद ही इस योजना का फायदा दिया जाएगा.

अभी क्या है व्यवस्था? (125 यूनिट का नियम)

फिलहाल प्रदेश में उन उपभोक्ताओं के ‘जीरो बिल’ आते हैं, जिनकी बिजली खपत 125 यूनिट से कम होती है. लेकिन अगर खपत 125 यूनिट से एक भी यूनिट ऊपर चली जाती है, तो बिजली बोर्ड पूरा बिल थमा देता है, जिसे उपभोक्ताओं को खुद भरना पड़ता है.

अब सरकार इस दायरे को बढ़ाकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली करने जा रही है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका पूरा फायदा सिर्फ और सिर्फ बीपीएल यानी कम आय वाले परिवारों को ही मिलेगा. इसलिए अगर आप भी इस दायरे में आते हैं, तो बिना देर किए अपने दस्तावेज नजदीकी बिजली दफ्तर में जमा करा दें.