Himachal Paragliding Accident: धर्मशाला में एक बार फिर हुआ पैराग्लाइडिंग हादसा, गुजरात के 25 वर्षीय युवकी की चली गई जान, Video देख चीख पड़ेंगे आप

Himachal Paragliding Accident: गुजरात के अहमदाबाद के एक 25 वर्षीय पर्यटक की सोमवार शाम हिमाचल प्रदेश के इंद्रुनाग में एक टेक-ऑफ साइट पर पैराग्लाइडर के दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई। इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट धर्मशाला के उपनगरीय इलाके में स्थित है। कांगड़ा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश लखनपाल ने बताया कि यह घटना टेक-ऑफ के दौरान हुई जब ग्लाइडर हवा में नहीं उठ पाया और थोड़ी दूरी पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सतीश राजेश भाई और पायलट सूरज दोनों घायल हो गए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

सतीश के सिर, मुंह और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। 25 वर्षीय इस पर्यटक का पहले धर्मशाला के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज किया गया और बाद में उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां रात उसकी मौत हो गई। सूरज का कांगड़ा के बाला जी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखनपाल ने कहा कि सतीश के परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद उसका शव उन्हें सौंप दिया जाएगा।

Still don’t get how people trust adventure sports in India. Another life lost in Indrunag Dharamshala — 25 year old Satish from Gujarat. Just months ago a 19 year old girl lost her life at the same spot. The site was closed till September, but flights were still taking place. pic.twitter.com/fPv4XujHzf

— Nikhil saini (@iNikhilsaini) July 14, 2025