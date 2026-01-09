Himachal bus accident news: दर्जनों यात्री और 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, उड़े परखच्चे! सिरमौर में कैसे हुआ यह भयानक हादसा?

शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक प्राइवेट बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई. इसकी पुष्टि सिरमौर की डीसी प्रियंका ने की. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा बस के फिसलने की वजह से हुआ. बस में महिलाओं और बच्चों समेत 40 से ज़्यादा यात्री सवार थे.

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. हादसा दोपहर करीब 2:45 बजे सिरमौर में हरिपुर धार बाज़ार से लगभग 100 मीटर पहले हुआ. बस कुपवी (शिमला) और हरिपुर धार इलाके (सिरमौर) के लोगों को ले जा रही थी.

स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए

प्राइवेट बस शिमला से सोलन और सिरमौर होते हुए कुपवी जा रही थी. बस सुबह 7:30 बजे शिमला शहर से निकली थी. बस कुपवी पहुंचने से 28 किलोमीटर पहले खाई में गिर गई. हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए. पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचीं.

बस की छत चेसिस से अलग हो गई

पांच से ज़्यादा यात्री बस के नीचे फंसे हुए थे. ग्रामीणों ने बस को पलटा और सभी को बाहर निकाला. इनमें से चार यात्रियों की मौत हो गई. घायलों के लिए बचाव अभियान पूरा हो गया है. हादसे वाली जगह और हरिपुर धार अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए हैं. स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है. घायलों को नाहन मेडिकल कॉलेज और पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया जा रहा है.

नौ लोगों की मौत

हादसे के बाद बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बस पूरी तरह से नष्ट हो गई. बस की छत चेसिस से अलग हो गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मची हुई थी. नाहन से हरिपुरधार अस्पताल के लिए मेडिकल टीम भी भेजी गई. सिरमौर की डिप्टी कमिश्नर प्रियंका ने बताया कि बस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, बस में 40 से ज़्यादा यात्री थे. नाहन से हरिपुरधार अस्पताल के लिए एक मेडिकल टीम भी भेजी गई है. वह और पुलिस सुपरिटेंडेंट भी जल्द ही दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचेंगे.

वे पौष त्योहार के लिए घर जा रहे थे

पौष त्योहार शिमला के कुपवी इलाके में मनाया जाता है, जो मकर संक्रांति से पहले आता है. इसी वजह से सोलन और शिमला में रहने वाले लोग अपने गांवों को लौट रहे थे.