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Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने की मांग पर हाई कोर्ट ने किया इंकार; कपिल सिब्बल और केद्र सरकार में तीखी बहस

Delhi High Court On Sonam Wangchuk: दिल्ली हाई कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से तुरंत मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश देने से इंकार किया है.

By: Shristi S | Last Updated: July 19, 2026 5:04:10 PM IST

सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने की मांग पर हाई कोर्ट ने किया इंकार
सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने की मांग पर हाई कोर्ट ने किया इंकार


Delhi High Court On Sonam Wangchuk: जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता शिफ्ट करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनके इलाज से जुड़ा अंतिम फैसला अस्पताल की मेडिकल टीम ही करेगी.

कोर्ट ने कहा कि जीवन कीमती है और इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता मरीज का सुरक्षित और उचित इलाज है. साथ ही केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को तीन दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तय की गई है. सुनवाई के दौरान अदालत में सोनम वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल और केद्र सरकार से पेश वकील एएसजी चेतन शर्मा की तरफ से तर्क दिए गए है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ.

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पत्नी ने अस्पताल बदलने की मांग को लेकर दाखिल की थी याचिका

सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें तुरंत प्राइवेट अस्पताल मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत मांगी थी. उनका कहना था कि परिवार अपनी पसंद के डॉक्टरों और अस्पताल में इलाज कराना चाहता है और सफदरजंग अस्पताल में उन्हें पर्याप्त जानकारी और पहुंच नहीं मिल रही है.

कपिल सिब्बल ने रखी वांगचुक की ओर से दलील

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने रखी. उन्होंने कहा कि सफदरजंग अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या यह है कि परिवार को डॉक्टरों और वकीलों तक पर्याप्त पहुंच नहीं मिल रही है. इसी कारण परिवार ने उन्हें डिस्चार्ज कराकर मेंदांता अस्पताल में इलाज कराने का फैसला लिया है. 

सिब्बल ने कहा कि मेदांता अस्पताल से बातचीत हो चुकी है और किसी भी नागरिक को अपनी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर से इलाज कराने का अधिकार है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका सरकारी डॉक्टों पर अविश्वास नहीं है, बल्कि वे सिर्फ अपनी पसंद का अस्पताल चाहते हैं.

केंद्र सरकार ने जताई गंभीर चिंता

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार याचिका के तकनीकी पहलुओं पर आपत्ति नहीं उठा रही, लेकिन मरीज की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अदालत के पहले के आदेशों का पालन जरूरी है. उन्होंने अदालत को बताया कि इतने दिन तक उपवास करने से कीटोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया और अन्य गंभीर चिकित्सीय जटिलताएं पैदा हो सकती हैं. 

अगर पोटैशियम का स्तर खतरनाक रूप से गिर जाए तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है. ASG ने अदालत को याद दिलाया कि पहले ही हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच निर्देश दे चुकी है कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत को संभालने के लिए जो भी चिकित्सकीय कदम जरूरी हो, वे उठाए जाएं.

क्या सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाना जरूरी था?- दिल्ली हाई कोर्ट

सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक हो गया था. इस पर ASG ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए सरकार को बेहद सतर्क रहना पड़ा. उन्होंने कहा कि यदि कोई मरीज इलाज से इनकार भी करे, तब भी डॉक्टरों की ड्यूटी है कि उसकी जान बचाने के लिए सभी जरूरी चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए.

एम्स के डॉक्टर ने अदालत को दी स्वास्थ्य की जानकारी

सुनवाई के दौरान एम्स के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. अक्षय भी अदालत में पेश हुए. उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम लगातार सोनम वांगचुक की निगरानी कर रही है. उन्होंने कहा कि वांगचुक ने हाल ही में मुंह से तरल पदार्थ लेना शुरू किया और उन्होंने बिना चीनी वाला ORS तथा  पोटैशियम लिया है. हालांकि डॉक्टर लगातार उन्हें अधिक तरल पदार्थ लेने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं.

सोनम वांगचुक पत्नी ने इलाज को लेकर उठाए सवाल

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अदालत में दावा किया कि उन्होंने पोटैशियम स्तर को लेकर दूसरी मेडिकल राय लेने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगभग 12 घंटे तक इंतजार कराया गया. जब वे बाहर लैब तलाशने गईं तो अधिकांश लैब बंद थीं. पोटैशियम का स्तर सामान्य होने के बावजूद डॉक्टर IV फ्लूड देने की तैयारी कर रहे थे.

इस पर ASG चेतन शर्मा ने कहा कि यह मामला अदालत में है और यहां प्राथमिकता सिर्फ मरीज की जान बचाने की है. यह एक्टिविज्म का मंच नहीं है. यह अदालत है, इस समय एक्टिविज्म को किनारे रखकर चिकित्सा को प्राथमिकता देनी होगी.

मेडिकल रिपोर्ट पर कोर्ट की टिप्पणी

हाई कोर्ट ने 19 जुलाई को पारित डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लेख करते हुए मेडिकल रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया. अदालत ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार वागंचुक के ब्लड शुगर और सोडियम का स्तर कम पाया गया है, जबकि पोटैशियम का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

परिवार वालों को सोनम से मिलने की अनुमति

कोर्ट ने कहा कि वांगचुक की पत्नी और परिवार को 24 घंटे उनसे मिलने की अनुमति दी गई है. परिवार के लिए अस्पताल में अलग कमरा भी उपलब्ध कराया गया है. ऐसे में इस चरण पर किसी अंतिरम आदेश की आवश्यकता नहीं है.

Tags: Delhi High CourtSonam Wangchuksonam wangchuk wife
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