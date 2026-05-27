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Mini Myanmar In India: भारत में बसा है ‘म्यांमार’ जैसा खूबसूरत ठिकाना, इगतपुरी का यह गेट देखकर भूल जाएंगे विदेश

Mini Myanmar In India: अक्सर लोग विदेश घूमने का सपना देखते हैं और म्यांमार, थाईलैंड या दूसरे एशियाई देशों की ट्रिप प्लान करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसी जगह मौजूद है, जहां पहुंचकर आपको बिल्कुल विदेशी एहसास होगा.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 27, 2026 5:20:12 PM IST

मुंबई के पास छिपा है विदेशी एहसास देने वाला अनोखा टूरिस्ट स्पॉट
मुंबई के पास छिपा है विदेशी एहसास देने वाला अनोखा टूरिस्ट स्पॉट


Mini Myanmar In India: महाराष्ट्र के इगतपुरी के शांत और पहाड़ी इलाके में बना यह शानदार गेट अपनी अनोखी डिजाइन और रंगों की वजह से दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेता है. लाल, हरे और सुनहरे रंगों से सजा यह विशाल एंट्री गेट किसी विदेशी स्मारक जैसा दिखाई देता है. इसकी आर्किटेक्चर बर्मी और थाई शैली से प्रेरित मानी जाती है, जो इसे बेहद खास बनाती है. गोल्डन नक्काशी, खूबसूरत शिखर और बारीक डिजाइन इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. यही वजह है कि यहां आने वाले पर्यटक तस्वीरें क्लिक करना नहीं भूलते.

सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, आध्यात्मिक केंद्र भी

म्यांमार गेट केवल एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह प्रसिद्ध विपश्यना इंटरनेशनल अकादमी यानी धम्म गिरी का मुख्य प्रवेश द्वार भी है. यह दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्रों में से एक माना जाता है. साल 1999 में म्यांमार की ओर से इसे भारत को उपहार के रूप में दिया गया था. यह गेट भारत और म्यांमार के सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक माना जाता है. यहां का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है.

प्रकृति और शांति का अद्भुत संगम

म्यांमार गेट के आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत है. चारों ओर हरियाली से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवा और शांत माहौल लोगों को मानसिक सुकून देता है. गेट के अंदर प्रवेश करते ही अशोक स्तंभ, विजिटर हॉल और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी आकर्षक कलाकृतियां देखने को मिलती हैं. दीवारों पर बनी पेंटिंग्स भी पर्यटकों को काफी प्रभावित करती हैं. यहां बना छोटा बुद्ध पार्क ध्यान और शांति का एहसास कराता है. कई लोग मानते हैं कि यहां कुछ समय बिताने के बाद मन को नई ऊर्जा महसूस होती है. यही वजह है कि यह जगह सिर्फ घूमने नहीं बल्कि खुद को मानसिक रूप से रिलैक्स करने के लिए भी मशहूर हो चुकी है.

कैसे पहुंचे म्यांमार गेट?

म्यांमार गेट पहुंचना काफी आसान है. इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन इगतपुरी रेलवे स्टेशनहै, जो मुंबई, नासिक और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. रेलवे स्टेशन से यह गेट करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां की सड़कें भी काफी अच्छी हैं, इसलिए रोड ट्रिप का मजा भी लिया जा सकता है. इगतपुरी, मुंबई से लगभग 120 से 130 किलोमीटर और नासिक से करीब 45 किलोमीटर दूर है. अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है. वहां से सड़क मार्ग के जरिए आसानी से इगतपुरी पहुंचा जा सकता है.

इगतपुरी जाएं तो इन जगहों को भी करें एक्सप्लोर

अगर आप इगतपुरी घूमने जा रहे हैं तो म्यांमार गेट के अलावा आसपास की इन खूबसूरत जगहों को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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  • कलसुबाई पीक: महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है. ट्रैकिंग पसंद करने वालों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं.
  • आर्थर लेक: हरियाली से घिरी यह शांत झील प्रकृति प्रेमियों को बेहद पसंद आती है.
  • मंदिर: अपनी प्राचीन पत्थर नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है.
  • कैमल वैली:  खूबसूरत झरनों और घाटियों के शानदार नजारों के लिए मशहूर है.

    कम बजट में विदेशी वाइब्स का शानदार अनुभव

    अगर आप कम खर्च में किसी ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहां प्रकृति, शांति और विदेशी एहसास तीनों एक साथ मिलें, तो इगतपुरी का म्यांमार गेट आपके लिए शानदार विकल्प हो सकता है. यह जगह न सिर्फ फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए परफेक्ट है, बल्कि उन लोगों के लिए भी खास है जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं.

Tags: mini myanmar in indiamyanmar gate maharashtra
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