Delhi NCR Weather: एनसीआर में भारी बारिश से जाम, दिल्ली में बाढ़ का खतरा, यहां स्कूलों में हुई छुट्टी

Delhi ncr weather news: सोमवार रात और मंगलवार सुबह की बारिश ने दिल्ली-एनसीआर में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। गाजियाबाद-नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक कई जगहों पर लगे जाम ने लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में सात किलोमीटर लंबे जाम के कारण लोग तीन घंटे तक सड़कों पर फंसे रहे।

इन जगहों ट्रैफिक जाम से जूझे वाहन चालक

इसके अलावा, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम रहा और गाड़ियां कई किलोमीटर तक जाम में फंसी रहीं। नोएडा की सड़कों पर भी वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं, जिससे लोगों का काफी असुविधा हुई। नोएडा एक्सटेंशन में चार मूर्ति तक, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़कों पर भी घंटों तक भीषण ट्रैफिक जाम लगा रहा।

इसके अलावा एमबी रोड, रोहतक रोड, एनएच-48 (धौला कुआं से महिपालपुर), लाला लाजपत राय मार्ग, मेन कंझावला रोड, आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड, गुरु तेग बहादुर रोड और एमजी रोड पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यूसुफ सराय मार्केट, अंधेरिया मोड़, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास और सराय काले खां, सराय काले खां, एमबी रोड, पुल प्रह्लादपुर ट्रैफिक लाइट से लेकर लाल कुआं चौराहा और खादर पुलिया पर भी लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा।

हथिनी कुंड बैराज से आज इतना पानी छोड़ा गया

आज सुबह 8 बजे तक दिल्ली के हथिनी कुंड बैराज, वजीराबाद और ओखला बैराज से इतने लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 176307 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जो दिल्ली की ओर आ रहा है। वहीं, दिल्ली में यमुना नदी से वजीराबाद बैराज से 69210 क्यूसेक और ओखला बैराज से 73619 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

मंगलवार को लोगों को ऑफिस न जाने, घर से काम करने और स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सोमवार देर रात नोएडा समेत दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिली।

वहीं, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार शाम 5 बजे से पुराने रेलवे पुल पर यातायात बंद करने का आदेश दिया है।

सोमवार सुबह 5 बजे से बैराज से हर घंटे औसतन 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने सोमवार को दिन में दो बार बाढ़ की चेतावनी जारी की है। पहली चेतावनी सुबह 8 बजे जारी की गई। दूसरी चेतावनी एक घंटे बाद सुबह 9 बजे फिर जारी की गई। इस बार करीब 2.29 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मंगलवार शाम 5 बजे तक यमुना का जलस्तर 206 मीटर को पार कर जाएगा। वहीँ, सीएम रेखा गुप्ता ने आशंका जताई है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207 मीटर या उससे भी ऊपर जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसे-जैसे पानी दिल्ली पहुँचेगा, उसी अनुपात में पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में जलस्तर ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन शहर बाढ़ से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कल स्कूल बंद रहेंगे

बता दें, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देजर प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जिले के सभी स्कूलों में 3 सितंबर 2025 को अवकाश घोषित कर दिया गया है। गाजियाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओ.पी. यादव ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद

आदेश के अनुसार, जिले में संचालित सभी परिषदीय, सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध शिक्षण संस्थान और मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूल इसमें शामिल होंगे।

