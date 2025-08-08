Uttarakhand Weather Update: उत्तरकाशी में एक बार फिर से शुरू हुई भारी बारिश, क्या फिर से उत्तराखंड पर मंडरा रहा कोई बड़ा खतरा?

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर से भारी बारिश हो रही है। मातली हेलीपैड और आसपास के इलाकों में भी पानी गिर रहा है। बता दें कि उत्तरकाशी में पहले से ही अगले 2 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई दिनों पहले अचानक आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई थी। ऊँची पहाड़ियों पर बारिश शुरू हो गई है।

गंगानी इलाके में लगातार बारिश हो रही है और इलाके में भारी बारिश के बीच पुल निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तरकाशी में अचानक आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान होने के बाद शुक्रवार दोपहर तक 128 लोगों को बचाया गया।

500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया

इसके साथ ही, मंगलवार से अब तक कुल 566 लोगों को बचाया जा चुका है, जब कीचड़ की तेज धारा ने घरों, होटलों और कारों को निगल लिया था। अधिकारियों ने बताया है कि अचानक आई बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई। बुधवार को दो शव बरामद किए गए। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) ने कहा कि नौ सैन्यकर्मियों और सात नागरिकों सहित 16 लोग लापता हैं।

बिहार व नेपाल के लोग कर रहे थे काम

मुखबा जैसे आस-पास के गाँवों के निवासियों के अनुसार, जिन्होंने इस आपदा को देखा था, लापता लोगों की संख्या ज़्यादा होने की संभावना है क्योंकि स्थानीय लोग और बिहार व नेपाल के मज़दूर निर्माणाधीन होटलों में काम कर रहे थे और जब आपदा आई, तब धराली के लगभग दो दर्जन बड़े होटलों में मेहमान मौजूद थे।

धराली, गंगोत्री जाने वाले रास्ते का मुख्य पड़ाव है, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है और यहाँ होटलों, होमस्टे, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसों की भरमार है।

यूएसडीएमए ने कहा कि सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) तथा पुलिस के 800 से ज़्यादा बचावकर्मी ज़मीनी स्तर पर बचाव कार्यों में लगे हुए हैं।

