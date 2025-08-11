Home > देश > सुपौल में बाढ़-बारिश से तबाही, 15 फीट सड़क बही, DM ने दिए यातायात दुरुस्त करने के निर्देश

सुपौल में बाढ़-बारिश से तबाही, 15 फीट सड़क बही, DM ने दिए यातायात दुरुस्त करने के निर्देश

इस बीच, कोसी नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है और अब तक जिले में लगभग डेढ़ सौ से अधिक घर नदी में कटकर विलीन हो चुके हैं। प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 11, 2025 16:20:22 IST

विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट 

Bihar Flood: सुपौल जिले में बाढ़ और लगातार बारिश से तबाही का दौर शुरू हो गया है। किशनपुर प्रखंड स्थित थरबिटिया रेलवे स्टेशन जाने वाली दक्षिणी ढाला के निकट पुल का एप्रोच रविवार की शाम जलकुंभी और बारिश के पानी के दबाव में ध्वस्त हो गया। लगभग 15-20 फीट सड़क टूटने से कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क बाधित हो गया है। वहीं, स्टेशन के उत्तरी ढाला के पास भी पुल के एप्रोच में कटाव जारी है और उस पर भी खतरा मंडरा रहा है।

बढ़ते जलस्तर से प्रभवित इलाके

जानकारी के अनुसार किशनपुर मुख्यालय से बेलही, पिरगंज, ठाढ़िधत्ता, मौजहा, दुबियाही, दिघीया होते हुए 57.20 कोसी बांध तक जाने वाली सड़क, थरबिटिया रेलवे स्टेशन के दक्षिणी ढाला के पास स्थित पुल में जलकुंभी के जाम होने से क्षतिग्रस्त हो गई। रविवार शाम पानी के दबाव में पुल के किनारे की करीब 15-20 फीट सड़क ध्वस्त हो गई। इससे स्थानीय लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

उत्तरी ढाला पर भी जलकुंभी और पानी का दबाव बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल का यह हिस्सा भी जर्जर हो चुका है। यदि तत्काल मरम्मत नहीं हुई तो उत्तरी ढाला भी टूट सकता है, जिससे थरबिटिया स्टेशन और आसपास के गांवों का संपर्क पूरी तरह कट जाएगा। इस बीच, कोसी नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है और अब तक जिले में लगभग डेढ़ सौ से अधिक घर नदी में कटकर विलीन हो चुके हैं। प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है।

इधर, किशनपुर कि  सीओ सुशीला कुमारी ने बताया कि आपदा से हुई क्षति को लेकर प्रशासन सतर्क है। राहत और बचाव कार्य जारी है। ध्वस्त एप्रोच की जल्द मरम्मत कर यातायात बहाल करने की कार्रवाई की जा रही है। इधर, थरबिटिया रेलवे स्टेशन के पास पुलिया के एप्रोच ध्वस्त होने की खबर पर सोमवार की दोपहर सुपौल डीएम सावन कुमार भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कटाव स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अभियंता और अधिकारियों को ध्वस्त एप्रोच को शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में आवागमन बाधित नहीं होनी चाहिए। आपदा से निबटने के लिए जिला प्रशासन सख्त है। जल्द ही एप्रोच होकर आवागमन बहाल होना है।

