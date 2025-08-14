Delhi Rain: पतंग नहीं, चाय पकोड़ों के साथ मनाई जाएगी ‘आजादी’, Delhi-NCR में स्वतंत्रता दिवस पर बरसेगा आसमान, IMD ने दे दी चेतावनी

Delhi Rain: जैसा की आप सभी जानते हैं कि मानसून कुछ ही दिनों में अलविदा कहने वाला है लेकिन उससे पहले बादलों ने जमकर बरसने का इरादा बना लिया है। देश के अलग-अलग हिस्सों में तेज और हल्की बारिश हो रही है। वहीँ अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो कई दिनों से बादलों ने दिल्ली में ही डेरा डाला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार और गुरुवार की रात के बीच तेज बारिश देखने को मिली है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर एक बार फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि, अगले तीन दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

जानिए कैसा रहेगा आजादी के दिन मौसम

आपकी जानकारी के लिए बता दें, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का त्योहार कल ही है। देश के नागरिक इस पर्व का बेहद ही बेसब्री इंतजार करते हैं। लेकिन मौसम विभाग ने आजादी के दिन से पहले ही लोगों को झटका दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। वहीँ अब आजादी मनाने में खलल तो आएगी ही लेकिन मौसम इस दौरान काफी खुशनुमा हो जाएगा।

Exclusive: धराली आपदा के बाद अपनों को ढूंढ़ रहीं निराश आँखें… कुछ के शव हुए बरामद, कुछ की अभी भी तलाश जारी; जाने क्या है अब वहां की स्थिती?

इन इलाकों में जाने से बचें

मौसम विभाग का कहना है कि , दिल्ली में आज से तीन दिन यानी 17 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। जिसके चलते मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। जिसके चलते दिल्ली यातायात विभाग ने एनसीआर आने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। जी हाँ, दिल्ली-नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे-9 पर आज भीषण जाम लगने की संभावना जताई गई है। वहीँ यातायात विभाग का कहना है कि इस रास्ते पर जाने से बचा जाए। वहीं, बारिश के कारण नोएडा के सेक्टर 62 में भी जाम लग सकता है। बारिश के कारण हुए जलभराव को देखते हुए कालिंदी कुंज, आईटीओ, मिंटो ब्रिज इलाके में यातायात बाधित रहने की संभावना है। वहीं, गुरुग्राम जाने वाले दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर भी भारी ट्रैफिक रहने की संभावना है।