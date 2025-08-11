Home > देश > Uttarakhand Weather: आसमान से टूटेगी आफत! उत्तराखंड में होगी ऐसी बारिश…देहरादून से लेकर मसूरी तक दिखेगा तबाही वाला मंजर

Uttarakhand Weather: आसमान से टूटेगी आफत! उत्तराखंड में होगी ऐसी बारिश…देहरादून से लेकर मसूरी तक दिखेगा तबाही वाला मंजर

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में इस मानसून ने अच्छी खासी तबाही मचा दी है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड में रुक-रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दरअसल, पिछले 24 घंटों में देहरादून समेत ज्यादातर इलाकों में भारी से भी भारी बारिश देखने को मिली है।

Published By: Heena Khan
Published: August 11, 2025 09:09:51 IST

Uttarakhand Weather Update
Uttarakhand Weather Update

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में इस मानसून ने अच्छी खासी तबाही मचा दी है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड में रुक-रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दरअसल, पिछले 24 घंटों में देहरादून समेत ज्यादातर इलाकों में भारी से भी भारी बारिश देखने को मिली है। वहीँ सोमवार को बागेश्वर में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की भी उम्मीद है। वहीँ आपको बता दें, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 

जानिए कैसा रहेगा मौसम 

मौसम विभाग का कहना है कि, राज्य के सभी जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीँ बारिश के अलर्ट को देखते हुए आपदा परिचालन केंद्र ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। इतना ही नहीं इस दौरान केंद्र ने नदी नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। वहीँ सोमवार को हुई बारिश की वजह से देहरादून का अधिकतम तापमान 31.1 जबकि न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 

अलकायदा से लेकर बाबर तक का चेप्टर, Akhilesh कर रही बच्चों का Brainwash, डिप्टी सीएम ने PDA पाठशाला का कर दिया ऑपरेशन

लगातार गिर रहे पेड़ 

वहीँ, देहरादून में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दिलाई लेकिन शहर में अच्छा खासा आतंक देखने को मिला। जी हाँ, जलभराव के कारण लोगों को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मसूरी में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सेंटेनरी स्कूल के पास एक विशाल पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए केम्पटी रोड पर दरार आने से राजमार्ग पर केवल एक लेन ही बची है। इससे आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है।

