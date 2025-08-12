Home > देश > UP Ka Mausam: बादल नहीं लेंगे सांस! UP में अब होगी लगातार बारिश, जानिए अगले 3 दिन तक कैसा रहेगा प्रदेश का हाल

UP Ka Mausam: कई दिनों से उत्तर प्रदेश का मौसम खुशनुमा है। बादल यूपी में ही लगातार मंडरा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश और धूप का सिलसिला ऐसे ही जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोमवार को लखनऊ, सीतापुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है।

Published By: Heena Khan
Published: August 12, 2025 06:54:13 IST

UP Ka Mausam: कई दिनों से उत्तर प्रदेश का मौसम खुशनुमा है। बादल यूपी में ही लगातार मंडरा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश और धूप का सिलसिला ऐसे ही जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोमवार को लखनऊ, सीतापुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। इस दौरान इन इलाकों की सड़के पानी से जलमग्न हो गई है। हर तरफ जलभराव होने से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं इस दौरान मौसम विभाग का कहना है कि यह सिलसिला अगले 72 घंटो तक यूं ही जारी रहने वाला है। जिसमें से अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है इस बारिश के बाद  प्रदेश में भारी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।

बारिश ने मचाई आफत

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, 12 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी उम्मीद है। वहीं पूर्वी यूपी में ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं पर भारी से भी भारी बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है।  दोनों ही हिस्सों में कहीं-कहीं पर बादल गरजने व बिजली चमकने के भी आसार जताए जा रहे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रदेश में तेज बारिश होने के कारण आम लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिल रही है। लेकिन जलभराव के कारण लोगों को हजारों तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है।

सड़के बनीं नदियां

दरअसल, सोमवार को लखनऊ में भारी बारिश के कारण लखनऊ शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव हो गया जो लोगों के लिए एक मुख्य समस्या बना। वहीं अगर बात करें हजरतगंज इलाके की तो यहां  भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। इसी तरह गोरखपुर शहर में तेज़ बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया और आने जाने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। सीतापुर जिले में बारिश के बाद कच्चे रास्तों पर चलने में लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई है।

