UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी

UP Ka Mausam: एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मानसून एक्टिव हो गया है। वहीँ अब भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे बाद राज्य में भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजधानी लखनऊ में बुधवार दोपहर हल्की तेज़ बारिश होने की उम्मीद है। जिसके बाद लखनऊ का मौसम पूरी तरह बदल सकता है। वहीँ रात में भी अच्छी हवा चलने से की उम्मीद जताई गई है। जिसके बाद प्रदेश के लोगों को अच्छी राहत मिल सकती है।

इस दिन शुरू होगा बारिश का सिलसिला

वहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 अगस्त को राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच राज्य में भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ ऐसे में लोगों को तपिश भरी गर्मी से राहत मिलेगी वहीँ प्रदेश के तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जाएगी।

बदल जाएगा प्रदेश का हाल

मौसम विभाग का कहना है कि, 21 अगस्त को प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है। 22 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। 22 अगस्त को पश्चिमी यूपी में अनेक स्थानों पर और पूर्वी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।