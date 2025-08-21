Home > देश > UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी

UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी

UP Ka Mausam: एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मानसून एक्टिव हो गया है। वहीँ अब भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे बाद राज्य में भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है।

Published By: Heena Khan
Published: August 21, 2025 06:54:06 IST

UP Weather Today
UP Weather Today

UP Ka Mausam: एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मानसून एक्टिव हो गया है। वहीँ अब भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे बाद राज्य में भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजधानी लखनऊ में बुधवार दोपहर हल्की तेज़ बारिश होने की उम्मीद है। जिसके बाद लखनऊ का मौसम पूरी तरह बदल सकता है। वहीँ रात में भी अच्छी हवा चलने से की उम्मीद जताई गई है। जिसके बाद प्रदेश के लोगों को अच्छी राहत मिल सकती है।

इस दिन शुरू होगा बारिश का सिलसिला 

वहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 अगस्त को राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच राज्य में भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ ऐसे में लोगों को तपिश भरी गर्मी से राहत मिलेगी वहीँ प्रदेश के तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जाएगी।

LCA Mk 1A: IAF की बढ़ेगी ताकत, जल्द बेड़े में शामिल होंगे Tejas Mark 1A…मोदी सरकार ने दिखाई हरी झंडी; ताकत जान चीन-पाक के उड़े होश

बदल जाएगा प्रदेश का हाल 

मौसम विभाग का कहना है कि, 21 अगस्त को प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है। 22 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। 22 अगस्त को पश्चिमी यूपी में अनेक स्थानों पर और पूर्वी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

Tags: Aaj Ka MausamUP NewsUP Weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी
UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी
UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी
UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?