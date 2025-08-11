UP Rain: आज तो UP में दिखेगा बादलों का आतंक! मौसम विभाग ने कर डाली ऐसी भविष्यवाणी, बैठे बैठे छूट जाएगी कंपकंपी

UP Rain: उत्तर प्रदेश में कई दिनों से अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है, वहीँ इस बारिश ने प्रदेश के लोगों को काफी राहत दिलाई है। वहीँ अब मौसम विभाग का कहना है कि, प्रदेश में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी-नाले उफान पर हैं। कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब भी नदियों-नालों का जलस्तर हर पल बढ़ रहा है। इस बीच, मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम को लेकर एक और भविष्यवाणी कर दी है।

जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग की माने तो, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, 12 अगस्त से यूपी के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि, मानसून रेखा अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर तराई क्षेत्र में पहुँच गई है, जिससे बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं। हालाँकि, 11 अगस्त को राज्य के कुछ इलाकों में बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावना है, लेकिन यह राहत कुछ ही दिनों के लिए होगी।

विजय सिन्हा के पास मिले 2 वोटर आईडी कार्ड, Tejashwi ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोल दिए धागे, सबूत के साथ डिप्टी सीएम को भिगो-भिगोकर धोया!

बढ़ रहा बाढ़ का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार, 12 अगस्त से यूपी में बारिश की तीव्रता और दायरा फिर बढ़ने लगेगा। आने वाले दिनों में भी प्रदेशवासियों को मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिलेगी।जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर और उसके आसपास के जिले शामिल हैं। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है।