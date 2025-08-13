Home > देश > UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप

UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप

UP Ka Mausam: उत्तर प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राज्य के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

Published By: Heena Khan
Published: August 13, 2025 06:38:00 IST

UP weather today
UP weather today

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राज्य के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 13 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कई जगहों और पूर्वी यूपी में लगभग सभी जगहों पर बसंत ऋतु के साथ बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। 

जानिए कैसा रहेगा मौसम 

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश होने की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जलभराव हो गया। इतना ही नहीं इस दौरान कई घर भी डूब गए। जिसके चलते प्रदेश में भयंकर तबाही मची हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जताया है कि, इस दौरान दोनों भागों के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जिसके लिए IMD ने अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही गरज और बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है।

ED summons Suresh Raina: सट्टेबाजी ऐप मामले बुरे फंसे में सुरेश रैना! ED ने किया तलब

इन जिलों में मचेगी भयंकर तबाही 

मौसम विभाग की माने तो, बुधवार को देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराईच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत और इसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, ग़ाज़ीपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Tags: Aaj Ka Mausamhome-hero-pos-4up ka mausamUP NewsUP Weatherweather today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025

रोज सुबह खाली पेट घी खाने से शरीर मे क्या...

August 12, 2025
UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप
UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप
UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप
UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?