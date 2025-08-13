UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राज्य के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 13 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कई जगहों और पूर्वी यूपी में लगभग सभी जगहों पर बसंत ऋतु के साथ बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है।

जानिए कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश होने की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जलभराव हो गया। इतना ही नहीं इस दौरान कई घर भी डूब गए। जिसके चलते प्रदेश में भयंकर तबाही मची हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जताया है कि, इस दौरान दोनों भागों के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जिसके लिए IMD ने अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही गरज और बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है।

इन जिलों में मचेगी भयंकर तबाही

मौसम विभाग की माने तो, बुधवार को देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराईच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत और इसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, ग़ाज़ीपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।