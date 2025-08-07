Home > देश > UP Weather Today: UP में अभी और आफत मचाएंगे बादल! लखनऊ से लेकर कानपुर तक होगी भारी बारिश, IMD ने दी चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचाई हुई है। वहीँ उत्तर प्रदेश में बारिश होने से मौसम पूरी तरह बदल गया है, वहीँ अभी ये बारिश का दौर थमने वाला नहीं है।

Published By: Heena Khan
Published: August 7, 2025 07:16:40 IST

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचाई हुई है। वहीँ उत्तर प्रदेश में बारिश होने से मौसम पूरी तरह बदल गया है, वहीँ अभी ये बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। दरअसल, राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी मौसम के ऐसा ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि, प्रदेश में 12 अगस्त तक कभी बारिश तो कभी धूप निकलने की संभावना बनी रहेगी। 

कई इलाकों में होगी भारी बारिश 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में बारिश से तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वहीँ इसी क्रम में गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इतना ही नहीं, अच्छी खबर यह है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने की कोई खबर नहीं है। 

जानिए कहाँ-कहाँ होगी बारिश 

वहीँ 7 अगस्त को प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी में कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर और जौनपुर में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही गाजीपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

