UP Ka Mausam: जशन ए आज़ादी का नहीं ले पाएंगे मजा! UP के 23 जिलों में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, IMD ने जारी किया ‘महाअलर्ट’

UP Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बादलों ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुर कर दिया है। वहीँ जैसा की आप सभी जानते हैं कि कल स्वतंत्रता दिवस है ऐसे में लोग जशन ए आजादी के लिए अपनी छतों पर जाते हैं और स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 14, 2025 06:27:38 IST

UP Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बादलों ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुर कर दिया है। वहीँ जैसा की आप सभी जानते हैं कि कल स्वतंत्रता दिवस है ऐसे में लोग जशन ए आजादी के लिए अपनी छतों पर जाते हैं और स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। लेकिन आजादी के जश्न से पहले ही मौसम विभाग ने लोगों के चेहरों पर मायूसी ला दी है। मौसम विभाग का कहना है कि, उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त को  भारी बारिश होने की संभावना है जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इतना ही नहीं बल्कि 15 अगस्त को भी भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

जानिए कैसा रहेगा मौसम 

मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीँ मौसाम विभाग का कहना है कि, पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कई स्थानों और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

किन जिलों में होगी बारिश ?

मौसम विभाग की माने तो, गुरुवार को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और इसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मैनपुरी, इटावा, औरैया और अमरोहा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। स्थिति को देखते हुए, राज्य के उत्तरी भाग के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 अगस्त से वर्षा की तीव्रता और उसके क्षेत्रीय वितरण दोनों में कमी आ सकती है।

