Delhi Rain: तालाब बनी दिल्ली की सड़के, Geeta Colony से लेकर DND तक जाम, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

Delhi weather: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीँ आज भी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। इसके चलते मौसम में कई बड़े बदलाव देखने को भी मिले हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 29, 2025 10:49:00 IST

Delhi Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीँ आज भी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। इसके चलते मौसम में कई बड़े बदलाव देखने को भी मिले हैं। वहीँ आपको बता दें, शुक्रवार को भी बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही तेज बारिश ने ऑफिस जाने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर दी हैं। वहीँ इस दौरान सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो, अगले छह दिनों तक गरज और बिजली के साथ तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 

इन इलाकों में लगा जाम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में शुक्रवार सुबह हुई भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। वहीँ इस दौरान पूर्वी दिल्ली में पिछले 45 मिनट से लगातार भारी बारिश हो रही है। डीएनडी, बारापुला, मथुरा रोड, विकास मार्ग, आईएसबीटी, गीता कॉलोनी, राजाराम कोहली मार्ग पर ट्रैफिक जाम लग गया है। बदरपुर से आश्रम तक भीषण जाम लगा हुआ है। बारिश रुकने के बाद ट्रैफिक की समस्या और बढ़ जाएगी।

जानिए कैसा रहेगा मौसम 

मौसम विभाग का कहना है कि, गरज के साथ बारिश का दौर 3 सितंबर तक जारी रहेगा। वहीँ शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें, आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। अनुमान है कि दोपहर और शाम को भी गरज के साथ बारिश होगी। मौसम में आए बदलाव के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम रहने का अनुमान है। दोपहर में हवा की गति 22 किमी प्रति घंटा रह सकती है।

