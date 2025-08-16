Delhi NCR Weather: राजधानी पर मेहरबान हैं इंद्रदेव, दिल खोलकर बरसाएंगे पानी, Delhi-NCR में कब थमेगा बारिश का सिलसिला?

Delhi NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में लगातार कई दिनों से तेज बारिश दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से राजधानी का मौसम सुहाना हो गया है। वहीँ इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क लोगों को असली मानसून का एहसास दिला रही है। वहीँ अब राजधानी का मौसम बेहद ठंडा हो गया है। जिसके चलते लोगों ने अपने घरों में कूलर और एसी तक बंद कर दिए हैं। वहीँ यहाँ कोई धूप का नामोनिशान भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। हालाँकि, सड़कों पर ट्रैफिक जाम और जलभराव लोगों की मुसीबतें बढ़ा दे रहा है।

अभी नहीं थमने वाले बादल

दिलचस्प बात तो ये है कि, शनिवार और रविवार वीकेंड का दिन है। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों के लिए दिल्ली-एनसीआर में मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि, अभी बारिश का दौर राजधानी में थमने वाला नहीं है। फिलहाल 21 अगस्त तक का पूरा अपडेट सामने आ गया है। कब बारिश होगी और कब मानसून टूटेगा, इसे लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है।

जानिए कैसा रहेगा मौसम

भारत मौसम विभाग की माने तो अगले दो-तीन दिनों तक दिल्ली एनसीआर में मध्यम बारिश होती रहेगी। कुछ जगहों पर भारी और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी। उन्होंने बताया कि 16 और 17 अगस्त से 18 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। 18 अगस्त के बाद बादल छाए रहेंगे। 21 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में बहुत हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। 16 अगस्त से 21 अगस्त तक रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी।