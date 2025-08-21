Delhi-NCR Ka Mausam: दिल्लीवालों की खेर नहीं! अब राजधानी में होगी तूफानी बारिश, IMD ने दे दी खुली चेतावनी

Delhi-NCR Ka Mausam: दिल्ली में इस मानसून में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदल रहा है। वहीँ इस दौरान चिलचिलाती धूप के साथ-साथ मूसलाधार बारिश भी लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली का मौसम कुछ यूँ है कि, लोगों को न तो गर्मी से राहत मिल रही है और न ही ठीक से बारिश हो रही है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोग गर्मी और उमस से काफी तंग आ चुके हैं। हालांकि, इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह है कि 22 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। तो आइए जान लेते हैं आज दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहने वाला है।

जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली मौसम विभाग की माने तो, क्या आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल 21 अगस्त यानी गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में कुछ जगहों पर बौछारें पड़ने हैं। यानी दोपहर और शाम के समय दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा, बीच-बीच में बादल आते-जाते रहेंगे और 25-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।

UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी

दिल्ली में होगी भारी बारिश

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई थी। अब 22 अगस्त को एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, लेकिन इसका दिल्ली एनसीआर पर कितना असर होगा, इस पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि कम दबाव के क्षेत्र के साथ जो बादल बन रहे हैं, वो बारिश के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।