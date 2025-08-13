Home > देश > Delhi Ka Mausam: पतंगबाजों का मजा होगा किरकिरा, Delhi-NCR में होगी ऐसी बारिश, आजादी के जश्न पर स्विमिंग पूल बनेगी राजधानी

Delhi Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर का मौसम गिरगिट की तरह लगातार रंग बदल रहा है। लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है। जहाँ एक तरफ मौसम विभाग हल्की बारिश का अनुमान जता रहा है,वहीँ दूसरी तरफ इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है।

Published By: Heena Khan
Published: August 13, 2025 07:36:25 IST

Published By: Heena Khan
Published: August 13, 2025 07:36:25 IST

Delhi Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर का मौसम गिरगिट की तरह लगातार रंग बदल रहा है। लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है। जहाँ एक तरफ मौसम विभाग हल्की बारिश का अनुमान जता रहा है,वहीँ दूसरी तरफ इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। हालाँकि, इसके बाद धूप इतनी तेज़ निकली कि लोगों को उमस और चिलचिलाती धूप की दोहरी मार झेलनी पड़ी। लेकिन 13 अगस्त को मौसम कैसा रहेगा और स्वतंत्रता दिवस तक कैसा रहेगा मिज़ाज?

दो दिन तक होगी झमाझम बारिश 

मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जिसकी वजह से 17 अगस्त से देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान अचानक 3 से 4 घंटे तक अच्छी बारिश होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 13 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीँ पंजाब और हरियाणा में भी 13 अगस्त को अच्छी बारिश होगी। इतना ही नहीं मौसम विभाग का कहना है कि, 14 अगस्त की सुबह व दोपहर में तेज बारिश हो सकती है।

आजादी का जश्न मनाना होगा मुश्किल

भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और कहा है कि, 15 अगस्त को भी दिल्ली-एनसीआर में मध्यम या तेज़ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसे में यहाँ बादल छाए रहेंगे और मौसम बेहद सुहावना रहेगा, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में उमस का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। हालाँकि, सबसे राहत भरी खबर यह है कि 15 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर के तापमान में कोई बढ़ोतरी होती नहीं दिख रही है। तापमान स्थिर बना रहेगा।

