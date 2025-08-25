Home > देश > Delhi-NCR Ka Mausam: जाने का नाम नहीं ले रहे बादल, फिर Delhi-NCR में होगी झमाझम बारिश; IMD का ‘महाअलर्ट’

Delhi-NCR Weather Today: दिल्ली से लेकर एनसीआर तक का मौसम अब सुहाना हो गया है। आज से ही राजधानी वालों को उमसभरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है।

Published By: Heena Khan
Published: August 25, 2025 06:33:00 IST

delhi weather today
delhi weather today

Delhi-NCR Weather Today: दिल्ली से लेकर एनसीआर तक का मौसम अब सुहाना हो गया है। आज से ही राजधानी वालों को उमसभरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। जिसकी वजह से मौसम ठंडा और बेहद खूबसूरत हो गया है। वहीँ, दिल्ली-एनसीआर में उमस का प्रकोप अभी भी जारी है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब दिल्ली के लोगों को उमसभरी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीँ इस बार मानसून ने समय पर दिल्ली-एनसीआर के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है। 

IMD का भविष्यवाणी 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, जुलाई में मानसून की दस्तक ने अगस्त के महीने को काफी खुशनुमा बना दिया है। वहीँ अब अगस्त का महीना खत्म होने जा रहा है। सितंबर शुरू होने वाला है। लेकिन बारिश और सुकून का मौसम अब भी बरकरार है। ऐसे में क्या अगस्त के बाकी बचे दिनों में भी झमाझम बारिश होगी या फिर मौसम ब्रेक लेगा और एक बार फिर गर्मी और उमस का कहर बरपेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने नया और ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। तो आइए जान लेते हैं कि अब मौसम कैसा रहने वाला है।

जानिए आज कैसा रहेगा मौसम  

भारतीय मौसम विभाग की माने तो, सोमवार, 25 अगस्त यानी आज दिल्ली में मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहने की उम्मीद जताई गई है। लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ भी चलती रहेंगी। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में हल्की बारिश का अनुमान है।

