दिल्ली पर ये किसका श्राप! आफत बनकर बरसेंगे बादल, बह जाएगी राजधानी? मौसम का हाल जान नहीं निकलेंगे घरों से बाहर

Delhi Ka Mausam: यूपी बिहार के बाद दिल्ली में भी अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीँ पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वहीँ पहले अनुमान जताया जा रहा है कि 19 और 20 अगस्त को बारिश की संभावना कम है, लेकिन 19 अगस्त यानी मंगलवार को अचानक मौसम बदल गया और दिल्ली-एनसीआर में घने बादल को मिले। जिसके चलते कई जगहों पर तेज बारिश देखने को मिली है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बारिश के साथ-साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तूफ़ान भी आया। इस दौरान कहा जा सकता है कि अभी दिल्ली एनसीआर से बारिश नहीं जाएगी और न ही मानसून ब्रेक लेगा। बल्कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। इस दौरान लोगों को सतर्क भी रहना होगा।

इन इलाकों में होगी बारिश

वहीँ आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। रुक-रुक कर बारिश का मतलब है दिल्ली एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश, कभी तेज़ तो कभी हल्की। वहीँ, दिल्ली एनसीआर में यह दौर अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। जैसे, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान तापमान में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

लगातार हो रही तापमान में गिरावट

भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि, अगले 5 दिनों तक यानी 25 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान लगातार गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे दिन और रात दोनों समय मौसम थोड़ा ठंडा और सुहावना हो जाएगा। उमस और गर्मी का असर कम हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में उमस का असर बना हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि अगस्त में दिन और रात दोनों समय तापमान में गिरावट के कारण लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा।