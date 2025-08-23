Home > देश > Delhi-NCR Ka Mausam: अब बादल बरसाएंगे सुकून! Delhi-NCR में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi-NCR Ka Mausam: अब बादल बरसाएंगे सुकून! Delhi-NCR में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi-NCR Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में अब भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लगातार प्रदेश में कहीं कहीं बारिश दर्ज की जा रही है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, कहीं-कहीं राजधानी में तपिश और उमस का भी सामना करना पड़ रहा है।

Published By: Heena Khan
Published: August 23, 2025 06:26:14 IST

delhi weather today
delhi weather today

Delhi-NCR Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में अब भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लगातार प्रदेश में कहीं कहीं बारिश दर्ज की जा रही है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, कहीं-कहीं राजधानी में तपिश और उमस का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीँ दिल्ली वाले इस समय अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं दिल्ली में अच्छी बारिश होगी या नहीं? अगर होगी तो कब होगी? 

दिल्ली में जारी रहेगी बारिश?

वहीँ अगर मौसम विभाग की माने तो अब ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली-एनसीआर से बारिश ने एक बार फिर मुँह मोड़ लिया है। राजधानी और आसपास के इलाकों में दिन में भारी बारिश देखने को मिल रही है। हालाँकि, दोपहर के समय आसमान में अच्छे खासे बादल छाए रहते हैं। लेकिन छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, कहीं भी लगातार बारिश देखने को नहीं मिल रही है। वहीँ, मौसम विभाग की माने तो 27 तारीख तक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है।

Rajnath Singh on Asim Munir: पाकिस्तान अभी भी डंपर है तो… राजनाथ सिंह ने आसिम मुनीर के बयानों का उड़ाया मजाक! जानें क्या-क्या कहा?

जानिए आज कैसा रहेगा मौसम 

मौसम विभाग की माने तो शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीँ शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आईएमडी ने शनिवार के लिए न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है और अगले कुछ दिनों तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।  

Tags: Aaj Ka Mausamdelhi ncr weatherdelhi newsdelhi weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Delhi-NCR Ka Mausam: अब बादल बरसाएंगे सुकून! Delhi-NCR में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi-NCR Ka Mausam: अब बादल बरसाएंगे सुकून! Delhi-NCR में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi-NCR Ka Mausam: अब बादल बरसाएंगे सुकून! Delhi-NCR में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Delhi-NCR Ka Mausam: अब बादल बरसाएंगे सुकून! Delhi-NCR में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Delhi-NCR Ka Mausam: अब बादल बरसाएंगे सुकून! Delhi-NCR में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Delhi-NCR Ka Mausam: अब बादल बरसाएंगे सुकून! Delhi-NCR में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?