Delhi NCR Ka Mausam: आसमान मनाएगा आजादी का असली जश्न! Delhi-NCR में बादल दिखाएंगे ऐसा तांडव, सारा मजा हो जाएगा किरकिरा

Delhi NCR Ka Mausam: दिल्ली में कई दिनों से मौसम सुहाना हो रहा है। लगातार हो रही बारिश ने राजधानी के हाल बदल दिए हैं। लेकिन दिल्ली वालों को इस समय डर सता रहा है कि आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर सुबह सुबह बारिश देखने को मिली। आजादी के जश्न से पहले ही आसमान में काले बादल छा गए हैं। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजधानी में गुरुवार को इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया। जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है ऐसे में कई जगहों पर कार्यक्रम होंगे। हालाँकि, आशंका है कि बारिश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में खलल डाल सकती है।

आजादी में बारिश डालेगी खलल

क्या 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली एनसीआर का मौसम ऐसा ही रहेगा या मौसम विभाग ने साफ मौसम की कोई संभावना जताई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 15 अगस्त के लिए मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है, जिस पर भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि फिलहाल 14 अगस्त को पूरे दिल्ली एनसीआर में करीब 65 मिमी बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश सफदरजंग में दर्ज की गई है।

जानिए कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि, अगर आज के मौसम यानी शुक्रवार, 15 अगस्त के मौसम पर नज़र डालें, तो फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में आज भी बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की या तेज़ बारिश का अनुमान है। लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएँ भी चलती रहेंगी। ऐसा मौसम नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में देखने को मिलेगा। फरीदाबाद में गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है।