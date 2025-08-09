Home > देश > Delhi Heavy Rain: वादा था कब का अब जाकर आए… Delhi में हो रही तेज रफ्तार वाली बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम

Delhi Heavy Rain: वादा था कब का अब जाकर आए… Delhi में हो रही तेज रफ्तार वाली बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम

Delhi Heavy Rain: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही ऐसी बारिश हो रही है जैसे बादल पागल हो गए हों। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह-सुबह ही झमाझम और तेज रफ़्तार वाली बारिश शुरू हो गई। सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि कई इलाकों में देर रात भी हल्की बारिश हुई।

Published By: Heena Khan
Published: August 9, 2025 06:55:00 IST

delhi Weather Today
delhi Weather Today

Delhi Heavy Rain: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही ऐसी बारिश हो रही है जैसे बादल पागल हो गए हों। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह-सुबह ही झमाझम और तेज रफ़्तार वाली बारिश शुरू हो गई। सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि कई इलाकों में देर रात भी हल्की बारिश हुई। शुक्रवार को लोग तपिश और उमस का सामना कर रहे थे लेकिन इस बारिश ने तपिश और उमस को मात देते हुए लोगों को सुकून दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में मानसून फीका पड़ा हुआ था। लेकिन आज एक बार फिर मानसून अपने पूरे शबाब पर लौट आया है। और आसमान से बेहिसाब बरस रहा है।

दिल्ली में हो रही थी उमसभरी गर्मी 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, दो-तीन हफ़्ते बीत गए हैं, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में अच्छी बारिश नहीं हुई है। नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, गुड़गांव, फ़रीदाबाद और यहाँ तक कि ग़ाज़ियाबाद भी सूखा पड़ा है। पूरे दिल्ली-एनसीआर पर डेरा जमाए रहने के बावजूद बादल बिना बरसे आते-जाते रहते हैं। बादलों के बार-बार उड़ जाने से दिल्ली-एनसीआर में गर्मी बढ़ने लगी है। इसके साथ ही चिलचिलाती धूप भी लोगों को परेशान कर रही है। 

Shashi Tharoor: भारत को करना होगा बदलाव…ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए शशि थरूर ने बताया हल…क्या मोदी सरकार उठाएगी कोई बड़ा कदम?

जानिए कैसा रहेगा मौसम 

भारत मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में 14 अगस्त तक बूंदाबांदी लगातार जारी रहने वाली है। वहीँ तापमान अभी 34 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। लोगों को धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि 9 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा।

Tags: delhi ka mausamdelhi rainhome-hero-pos-4
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025
Delhi Heavy Rain: वादा था कब का अब जाकर आए… Delhi में हो रही तेज रफ्तार वाली बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi Heavy Rain: वादा था कब का अब जाकर आए… Delhi में हो रही तेज रफ्तार वाली बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Heavy Rain: वादा था कब का अब जाकर आए… Delhi में हो रही तेज रफ्तार वाली बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम
Delhi Heavy Rain: वादा था कब का अब जाकर आए… Delhi में हो रही तेज रफ्तार वाली बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम
Delhi Heavy Rain: वादा था कब का अब जाकर आए… Delhi में हो रही तेज रफ्तार वाली बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम
Delhi Heavy Rain: वादा था कब का अब जाकर आए… Delhi में हो रही तेज रफ्तार वाली बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?