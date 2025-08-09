Delhi Heavy Rain: वादा था कब का अब जाकर आए… Delhi में हो रही तेज रफ्तार वाली बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम

Delhi Heavy Rain: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही ऐसी बारिश हो रही है जैसे बादल पागल हो गए हों। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह-सुबह ही झमाझम और तेज रफ़्तार वाली बारिश शुरू हो गई। सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि कई इलाकों में देर रात भी हल्की बारिश हुई। शुक्रवार को लोग तपिश और उमस का सामना कर रहे थे लेकिन इस बारिश ने तपिश और उमस को मात देते हुए लोगों को सुकून दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में मानसून फीका पड़ा हुआ था। लेकिन आज एक बार फिर मानसून अपने पूरे शबाब पर लौट आया है। और आसमान से बेहिसाब बरस रहा है।

दिल्ली में हो रही थी उमसभरी गर्मी

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, दो-तीन हफ़्ते बीत गए हैं, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में अच्छी बारिश नहीं हुई है। नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, गुड़गांव, फ़रीदाबाद और यहाँ तक कि ग़ाज़ियाबाद भी सूखा पड़ा है। पूरे दिल्ली-एनसीआर पर डेरा जमाए रहने के बावजूद बादल बिना बरसे आते-जाते रहते हैं। बादलों के बार-बार उड़ जाने से दिल्ली-एनसीआर में गर्मी बढ़ने लगी है। इसके साथ ही चिलचिलाती धूप भी लोगों को परेशान कर रही है।

Shashi Tharoor: भारत को करना होगा बदलाव…ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए शशि थरूर ने बताया हल…क्या मोदी सरकार उठाएगी कोई बड़ा कदम?

जानिए कैसा रहेगा मौसम

भारत मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में 14 अगस्त तक बूंदाबांदी लगातार जारी रहने वाली है। वहीँ तापमान अभी 34 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। लोगों को धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि 9 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा।