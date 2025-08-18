Delhi Weather Today: राजधानी में अभी नहीं थमेगा बारिश का सिलसिला, जानिए कितने दिन इंद्रदेव बरसाएंगे पानी, IMD का अलर्ट

Delhi Weather Today: दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने राजधानी का मौसम कूल-कूल हो गया है। सोमवार सुबह दिल्ली नोएडा के कुछ इलाकों में हल्की-हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। लेकिन, उमस अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीँ पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश नोएडा में हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम भले ही सुहावना हो गया हो। लेकिन उमस लगातार जारी है। इस बीच, मौसम विभाग ने आज यानी 18 अगस्त को लेकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।
जानिए कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग की माने तो, सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं इस दौरान राजधानी के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। खासकर सोमवार को सुबह, शाम और रात में बारिश देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं इस दौरान तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जबकि रात का तापमान 23 से 26 के आसपास रह सकता है। धूप आती-जाती रहेगी। 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ भी चलती रहेंगी।
Asia Cup: बाबर नहीं, रिज़वान नहीं – फिर भी भारत को हराने का दम रखती है ये टीम! पाकिस्तान के सेलेक्टर ने उगल दी भारत के खिलाफ ज़हर
जानिए अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम
भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि, 23 अगस्त तक पूरे दिल्ली-एनसीआर में हल्की से लेकर भारी बारिश होगी। दिल्ली-एनसीआर में बारिश अभी नहीं रुकेगी बल्कि लगातार जारी रहेगी। 18 अगस्त से 23 अगस्त तक कुछ जगहों पर हल्की तो कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी।