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बारिश के कारण तबाही का मंजर, किसानों का फसलें बर्बाद, 600 से ज्यादा पक्षियों की मौत

बारिश के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया. बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को झेलना पड़ा. किसानों की फसलों से लेकर जानवर और पक्षियों तक की मौत हो गई है.

By: Deepika Pandey | Published: July 12, 2026 12:40:02 PM IST

बारिश के कारण पक्षियों की मौत
बारिश के कारण पक्षियों की मौत


Raigarh News: बीते दिनों देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर देखने को मिला. कुछ जगहों पर तबाही का मंजर था. कई जगहों पर बारिश के कारण लोगों का काफी नुकसान हुआ. बारिश के कारण कई लोगों की जान चली गई. यहां तक कि कई पालतू जानवर पानी के बहाव में बह गए. तो कुछ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें कहीं लोग पानी में बह रहे थे, तो कहीं जानवर और गाड़ियां. वहीं इसी बीच रायगढ़ से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा गया है कि बहुत से पक्षियों की मौत हो गई.

रायगढ़ में पक्षियों की मौत

रायगढ़ जिले के पाटणूस क्षेत्र के मौजे रवाळजे गांव में मूसलाधार बारिश के कारण बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी एक पोल्ट्री फार्म में घुस गया, जिससे फार्म में मौजूद लगभग 600 जीवित पक्षी तथा उनका चारा पानी में डूबकर नष्ट हो गया.

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लाखों का हुआ नुकसान

इस घटना में पोल्ट्री फार्म के मालिक विकास शेळके को लगभग लाख रुपये का नुकसान हुआ है. प्राकृतिक आपदा के कारण हुए इस नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा तत्काल की जाए, ऐसी मांग विकास शेळके ने की है.

स्थानीय प्रशासन से मांग

स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वह मौके का पंचनामा कर शीघ्र नुकसान का आकलन करे और प्रभावित किसान को उचित मुआवजा उपलब्ध कराए. मूसलाधार बारिश से क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 

बारिश के कारण किसानों को हुआ नुकसान

वहीं इस मूसलाधार बारिश के कारण अलग-अलग राज्यों में किसानों को काफी नुकसान हुआ है. सब्जियों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं. इसके अलावा खेत में लगी बाजरा, गन्ना और पॉपुलर के पेड़ और पशुओं के लिए लगाया गया चारा भी बर्बाद हो गया. इसके अलावा आसपास के लगे छोटे पेड़ भी पानी के तेज बहाव और आंधी के कारण टूट गए, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है.

ये भी पढ़ें: चंद सिक्कों की हवस ने कलयुगी बाप को बनाया वहशी दरिंदा, खुद की बच्ची का किया ‘तिजारती’ सौदा; मामला दर्ज हुई गिरफ्तारी

Tags: Raigarh News
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