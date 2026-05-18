IMD alert: पांच दिन आसमान से बरसेगी आग, IMD ने जारी किया हीट वेव अलर्ट, जानें आपके शहर का हाल

IMD alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार इस बार गर्मी सामान्य से कहीं अधिक तीखी और खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है. आज से उत्तर भारत में हीट वेव का नया दौर शुरू हो गया है, जो आने वाले 4 से 5 दिनों तक जारी रहने की संभावना है.दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि कई इलाकों में यह 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है. इसके साथ ही रातें भी गर्म रहेंगी, क्योंकि न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच बना रहने की संभावना जताई गई है.

किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर?

IMD ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव तक की चेतावनी जारी की है. इन क्षेत्रों में लगातार सूखी और गर्म हवाओं के चलते स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है.

क्या होती है हीट वेव और कब मानी जाती है खतरनाक?