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IMD alert: पांच दिन आसमान से बरसेगी आग, IMD ने जारी किया हीट वेव अलर्ट, जानें आपके शहर का हाल

IMD alert: उत्तर भारत में IMD ने भीषण हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है. एंटी-साइक्लोनिक सिस्टम, कम नमी और जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ रही है और अगले कुछ दिन बेहद कठिन रहने की संभावना है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 18, 2026 3:23:11 PM IST

दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी गर्मी का कहर
दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी गर्मी का कहर


IMD alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार इस बार गर्मी सामान्य से कहीं अधिक तीखी और खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है. आज से उत्तर भारत में हीट वेव का नया दौर शुरू हो गया है, जो आने वाले 4 से 5 दिनों तक जारी रहने की संभावना है.दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि कई इलाकों में यह 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है. इसके साथ ही रातें भी गर्म रहेंगी, क्योंकि न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच बना रहने की संभावना जताई गई है.

किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर?

IMD ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव तक की चेतावनी जारी की है. इन क्षेत्रों में लगातार सूखी और गर्म हवाओं के चलते स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है.

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 क्या होती है हीट वेव और कब मानी जाती है खतरनाक?

 मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, जब किसी मैदानी क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो और यह सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री ज्यादा हो, तो इसे हीट वेव कहा जाता है. अगर तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री या उससे अधिक बढ़ जाए तो इसे गंभीर हीट वेव माना जाता है. जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच जाता है तो सीधे हीट वेव घोषित की जाती है, जबकि 47 डिग्री या उससे अधिक होने पर इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है.

क्यों बढ़ रही है इतनी ज्यादा गर्मी?

वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय उत्तर और मध्य भारत में एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन (उच्च दबाव
क्षेत्र) सक्रिय है, जिसकी वजह से गर्म और सूखी हवाएं लगातार चल रही हैं. आसमान साफ है और नमी बेहद कम है, जिससे सूरज की गर्मी सीधे जमीन तक पहुंच रही है. इसी वजह से तापमान तेजी से बढ़ रहा है और राहत के कोई संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं.
 

जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण भी बड़ी वजह

 
विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव की संख्या, तीव्रता और अवधि लगातार बढ़ रही है. पिछले कुछ वर्षों में मई महीने के दौरान हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी तापमान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. कंक्रीट की इमारतें, पक्की सड़कें और कम हरियाली दिन में गर्मी सोख लेती हैं और रात में उसे छोड़ती हैं, जिससे रातें भी गर्म बनी रहती हैं. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं, क्योंकि आने वाले दिन और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.

Tags: Heat wave 2026imd alert
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