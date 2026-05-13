Home > उत्तर प्रदेश > 3 ताजा, तीन हफ्ते भर पुरानी… हाथ से लेकर सीने तक जख्म, कठोर वस्तु से चोट के निशान, आखिर प्रतीक यादव का कैसे हुआ ये हाल?

3 ताजा, तीन हफ्ते भर पुरानी… हाथ से लेकर सीने तक जख्म, कठोर वस्तु से चोट के निशान, आखिर प्रतीक यादव का कैसे हुआ ये हाल?

प्रतीक यादव की मृत्यु के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी फाइनल रिपोर्ट सामने आ गई है. इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पता चला है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. उनके शरीर पर 6 जगह चोट के निशान मिले हैं.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 13, 2026 6:44:18 PM IST

प्रतीक यादव की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट
प्रतीक यादव की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट


Pratik Yadav Post Mortem Report: हाल ही में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई 38 वर्षीय प्रतीक यादव की मौत हो गई. शुरुआती जांच में पाया गया कि उनकी संदिग्ध हालातों में मौत हुई. डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि शरीर में खून का थक्का बनने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई थी. उनके शरीर पर चोट के 6 निशान मिले हैं. इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है?

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुल 6 चोटें दर्ज हैं. ये ज्यादातर नील पड़ने जैसी चोटें हैं. इससे साफ है कि ये चोटें किसी कठोर वस्तु से लगी हैं. रिपोर्ट में लिखा है कि इन चोटों के नीचे खून जमने के निशान थे, यानी चोटें उनके जीवित रहते हुए ही लगी थीं. साथ ही उनके पैरों में सूजन की भी जानकारी दी गई है.

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  • सीने के दाहिने हिस्से पर लगभग 14×7 सेमी की चोट.
  • दाहिने हाथ के पीछे और बगल के नीचे 19×12 सेमी की चोट.
  • दाहिने हाथ/फोरआर्म पर 24×6 सेमी की लंबी चोट, जो कोहनी से कलाई तक फैली हुई है.
  • दाहिने फोरआर्म पर 6×4 सेमी की चोट.
  • दाहिनी कोहनी के पीछे 12×6 सेमी की चोट.
  • बाईं कलाई पर 3×2 सेमी की चोट.

मौत का कारण 

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार,  फेफड़ों की नस में बड़ा खून का थक्का फंस गया था, जिसके कारण दिल की धड़कन और सांस लेना अचानक बंद हो गया था. इसी कारण उनकी मृत्यु हुई है. डॉक्टरों ने रिपोर्ट में ये भी लिखा कि दिल और फेफड़ों से मिले पदार्थों को आगे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है. शरीर के अंदरूनी अंगों को केमिकल जांच के लिए भेजा गया है. इससे साफ है कि अभी एक और रिपोर्ट यानी अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है. रिपोर्ट में चोटों को लेकर जानकारी दी गई है कि कुछ चोटें 7 दिन पुरानी, तो कुछ एक दिन पुरानी चोटें थीं. हालांकि ये तो साफ है कि ये सभी चोटें मौत से पहले लगी थीं.

राजनीति से दूर रहे प्रतीक

बता दें कि 38 वर्षीय प्रतीक यादव को सुबह इलाज के लिए लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना के बेटे थे. वे बिजनेस और फिटनेस से जुड़े थे. वे राजनीति से दूर रहे. उन्होंने न ही चुनाव लड़ा और न ही पार्टी में कोई पद संभाला. उनकी पत्नी का नाम अपर्णा यादव है, जो बीजेपी की नेता हैं. वर्तमान समय में वे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.

Tags: Post Mortem Reportprateek yadav
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