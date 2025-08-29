कंबोडिया और दुबई के साइबर सेंटरों को देता था फर्जी सिम, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

मनोज चंदेल की रिपोर्ट, पुलिस के लिए अनुसार मोाबाईल नंबर व्हाट्सअप यूजर द्वारा स्वंय को फर्जी तरीके से ई0डी0 का अधिकारी बताते हुए पीडिता के बैंक खाता का उपयोग मनी लाउण्ड्रीग के लिए होना बताया व गिरफ्तरी व कस्डटी से बचने के लिए डिजेटल अरेस्ट हेतु लगातार। विडियो कॉल से बने रहने का दवाब बनाया और आरोपियो के अन्य साथियो के द्वारा भी विडियों कॉल के दौरान पीडिता को प्रभावित करने लिए फर्जी तरीके से ई0डी0 के डायरेक्टर तथा ई0डी0 के जज बनकर बात किया गया।

कानूनी कार्यवाही

कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए पीडिता के यूनियन बैंक के खाता क्रमांक में उपलब्ध 25 लाख रूपये को एच0डी0एफसी बैक खाता मे डिपोटिज करने कहा जिस पर पीडिता डर के कारण यूनियन बैंक जाकर आरोपियों के झांसे में आकर 25 लाख रूपये चेक के माध्यम से आरोपियो के द्वारा दिये गये बैक खातां में डिपोजिट कर दिया। प्रार्थिया का ठगी का एहसाह होने टीम गठित कर आरोपियों की पता तलाश करने हेतु टीम गठित किया गया। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य के आधर पर नागपुर पहुंचकर, नागपुर निवासी महिला से पूछताछ किया गया जिस बताया कि जनवरी 2025 में उसके मोहल्ले के पास एयरटेल कपनी का एजेंट एक व्यक्ति छतरी टैंट लगाकर मोबाईल सिम पोर्ट करने व फ्री में रिचार्ज करने के बहाने उसके आधार कार्ड, फोटो आदि व्यक्तिगत जानकारी का दुरूप्योग कर उसकी जानकारी के बगैर उसके नाम पर सिम एक्टिव कर अपने पास रख लेना बताई।

सायबर धोखाधड़ी

पतासाजी के दौरान एयरटेल पीओएस एजेंट गुणवंत रामराव मते, संचालक गुनू मोबाईल (कलमना मार्केट यार्ड, हनुमान मंदिर के पास, नागपुर, महाराष्ट्र) की संलिप्तता पाई गई। उसने अपराध स्वीकार किया कि उसने फर्जी सिम सक्रिय कर आरोपी द्वारा बेचे गये मोबाईल सीम का दुरूपयोग सायबर धोखाधड़ी हेतु कबोडिया और दुबई स्थित कॉल सेंटर में किया जाता था आरोपी को आज नागपुर से पकड़ा गया है।

