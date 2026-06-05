यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली HC से जमानत, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लगे हैं

YouTuber Jyoti Malhotra: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा को जमानत देने से इन्कार कर दिया है.हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट कहा कि उन पर देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा है. संवेदनशील मामला होने के चलते जमानत नहीं दी जा सकती है.

क्यों नहीं मिली जमानत

हाई कोर्ट ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं. कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों की तरफ से जो सामग्री प्रस्तुत की गई है उसके मुताबिक, प्रथम दृष्टया आरोप बेहद गंभीर हैं. ऐसे में फिलहाल जमानत का लाभ पीड़िता को नहीं दिया जा सकता.ज्योति के खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाना में 16 मई 2025 को दर्ज एफआईआर के तहत जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद ही गंभीर हैं.

गौरतलब है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के चलते सुर्खियों में आईं. मई, 2025 को हिसार सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के आरोप लगने पर ज्योति मल्होत्रा पर कई धारों में केस दर्ज किया गया था. इनमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के अलावा 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 में भी मामला दर्ज किया गया था. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत भी केस दर्ज किया गया था.

हिसार की रहने वाली है ज्योति

हिसार जिले की रहने वालीं ज्योति मल्होत्रा मूलरूप से हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली हैं. ज्योति के इंस्टाग्राम 131 हजार फॉलोर्स हैं, जबकि यूट्यूब पर ज्योति को 377 हजार से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वह ट्रैवल ब्लॉग बनाती थीं. इसके साथ ही उन्होंने अपने फेसबुक पर दी जानकारी में बताया था कि वह होमटाउन हिसार बताया है.उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है.

क्या हैं आरोप?