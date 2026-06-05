Home > देश > यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली HC से जमानत, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लगे हैं

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली HC से जमानत, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लगे हैं

YouTuber Jyoti Malhotra: पाकिस्तानी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया.

By: JP Yadav | Published: June 5, 2026 5:17:16 PM IST

YouTuber Jyoti Malhotra: ज्योति मल्होत्रा को हाई कोर्ट से झटका
YouTuber Jyoti Malhotra: ज्योति मल्होत्रा को हाई कोर्ट से झटका


YouTuber Jyoti Malhotra: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा को जमानत देने से इन्कार कर दिया है.हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट कहा कि उन पर देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा है. संवेदनशील मामला होने के चलते जमानत नहीं दी जा सकती है. 

क्यों नहीं मिली जमानत

हाई कोर्ट ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं. कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों की तरफ से जो सामग्री प्रस्तुत की गई है उसके मुताबिक, प्रथम दृष्टया आरोप बेहद गंभीर हैं. ऐसे में फिलहाल जमानत का लाभ पीड़िता को नहीं दिया जा सकता.ज्योति के खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाना में 16 मई 2025 को दर्ज एफआईआर के तहत जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद ही गंभीर हैं. 

You Might Be Interested In

गौरतलब है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के चलते सुर्खियों में आईं. मई, 2025 को हिसार सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के आरोप लगने पर ज्योति मल्होत्रा पर कई धारों में केस दर्ज किया गया था. इनमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के अलावा 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 में भी मामला दर्ज किया गया था. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत भी केस दर्ज किया गया था.

हिसार की रहने वाली है ज्योति

हिसार जिले की रहने वालीं ज्योति मल्होत्रा मूलरूप से हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली हैं. ज्योति के इंस्टाग्राम 131 हजार फॉलोर्स हैं, जबकि  यूट्यूब पर ज्योति को 377 हजार से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वह ट्रैवल ब्लॉग बनाती थीं. इसके साथ ही उन्होंने अपने फेसबुक पर दी जानकारी में बताया था कि वह  होमटाउन हिसार बताया है.उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है.

क्या हैं आरोप?

  • वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी.
  • भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर समेत सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थीं.
  • वह पाकिस्तान भी गई थी.
  • उसने पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की थी.
  • इस मुलाकात की जानकारी खुद अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा की थी.

Tags: Jyoti Malhotra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में ड्राई फ्रूट्स को खाना चाहिए?

June 5, 2026

एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

June 4, 2026

‘मां बहन’ स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया...

June 4, 2026

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली HC से जमानत, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लगे हैं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली HC से जमानत, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लगे हैं
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली HC से जमानत, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लगे हैं
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली HC से जमानत, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लगे हैं
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली HC से जमानत, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लगे हैं