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दिल्ली में चली घंटों की बैठक, राजस्थान के जल अधिकार पर बनी सहमति, अब मिलेगा हिस्सा; सीएम नायब सिंह ने किया ऐलान

Haryana Rajasthan Water Dispute: हरियाणा और राजस्थान के बीच 1994 के जल समझौते को लेकर सहमति बनी. राजस्थान को उसके हिस्से का पानी पाइपलाइन से मिलेगा. बांध परियोजनाओं और जल संरक्षण पर भी अहम चर्चा हुई.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 23, 2026 5:45:58 PM IST

दिल्ली में चली घंटों की बैठक, राजस्थान के जल अधिकार पर बनी सहमति, अब मिलेगा हिस्सा; सीएम नायब सिंह ने किया ऐलान


Haryana Rajasthan Water Dispute: राजस्थान के जल अधिकारों को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चा के बीच हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच बड़ी सहमति बनी है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में नई दिल्ली में हुई बैठक में दोनों राज्यों ने साल 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने पर सहमति जताई. तय किया गया कि राजस्थान को उसके हिस्से का पानी पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. इस संबंध में सोमवार को दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार समझौते के तहत राजस्थान को मिलने वाले पानी के अधिकार का पूरा सम्मान करती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजस्थान को उसके निर्धारित हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन संभव है, जिसका लाभ सभी प्रदेशों को मिलेगा.

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बारिश के पानी के उपयोग पर जोर

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनका राज्य केवल समझौते के अनुसार तय जल हिस्से की मांग कर रहा है. उन्होंने सुझाव दिया कि बरसात के दौरान नदियों में बहने वाले ज्यादा पानी का सही उपयोग कर उसे राजस्थान तक पहुंचाया जाए. इससे राज्य के कई इलाकों में पेयजल संकट का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है.

बैठक में रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी. इनसे भविष्य में पेयजल आपूर्ति मजबूत होगी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और राज्यों की बढ़ती जल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

 घग्गर नदी को प्रदूषण से बचाने की तैयारी

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घग्गर नदी में गिर रहे दूषित पानी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि नहरों और जल स्रोतों में जाने वाले गंदे पानी के उपचार के लिए अलग से ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे. इसका उद्देश्य बिना शोधन वाले पानी को नदी में जाने से रोकना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है.

बैठक के दौरान जल प्रबंधन, नदी संरक्षण और अंतरराज्यीय सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने अधिकारियों को आवश्यक मामलों में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और संरक्षण के लिए राज्यों के बीच मजबूत तालमेल जरूरी है.

Tags: cm nayab singh sainiHaryana Rajasthan Water Disputerajasthan news
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