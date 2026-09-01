Home > देश > Haryana Palwal Road Accident: KMP एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 6 की मौत, 14 घायल

Haryana Palwal Road Accident: KMP एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 6 की मौत, 14 घायल

Haryana Palwal Road Accident: मैनपुरी के श्रद्धालुओं से भरी पिकअप मंगलवार तड़के हरियाणा के पलवल के केएमपी एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में मैनपुरी के छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 1, 2026 11:03:24 AM IST

केएमपी एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत
केएमपी एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत


Haryana Palwal Road Accident: मैनपुरी के श्रद्धालुओं से भरी पिकअप मंगलवार तड़के हरियाणा के पलवल के केएमपी एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में मैनपुरी के छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं. मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं. हादसे की सूचना मिलते ही मैनपुरी के किशनी क्षेत्र के गांवों में मातम छा गया.

बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं का जत्था शुक्रवार को मैनपुरी से धार्मिक यात्रा पर निकला था. सोमवार शाम राजस्थान के खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी वृंदावन के लिए रवाना हुए थे. इसी दौरान केएमपी एक्सप्रेस-वे पर पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी.

You Might Be Interested In

धार्मिक यात्रा पर निकले थे लोग

परिजनों के अनुसार, श्रद्धालुओं का जत्था शुक्रवार को मैनपुरी से धार्मिक यात्रा के लिए निकला था. सोमवार शाम राजस्थान के खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद सभी मथुरा के वृंदावन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया. जानकारी सामने आ रही है कि यह हादसा मंगलवार तड़के केएमपी एक्सप्रेस-वे पर हुआ. तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई. पिकअप और ट्रक को भारी नुकसान होने की खबर सामने आ रही है, स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

यह भी पढ़ें – INS NIPUN: समंदर के भीतर तक दुश्मनों को खोज निकालेगा INS निपुण, चीनी पनडुब्बियों की भी खैर नहीं

6 श्रद्धालुओं की मौत

जानकारी सामने आ रही है कि इस दुखद हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में 3 महिलाओं के शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं. मृतक किशनी थाना क्षेत्र के किशनपुर मुरैया, मकोया, चांदा और आसपास के गांवों के रहने वाले थे. हादसे की खबर पहुंचते ही उनके गांवों में शोक की लहर दौड़ गई. इसके अलावा, इस दुखद हादसे में 14 श्रद्धालु घायल हो गए हैं. सभी घायलों को पलवल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी का उपचार चल रहा है. स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

यह भी पढ़ें – Manjeet Kaur Case: 7 हफ्ते की गर्भवती थी मनजीत कौर, पेड़ से बांधकर जलाई गई थी जिंदा, लिव-इन पार्टनर पर आरोप

Tags: breaking news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन सा तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं?

August 31, 2026

अंबर-धरा एक्ट्रेस 40 की उम्र में बनने वाली हैं मां

August 31, 2026

कौन हैं कनिका मान?

August 31, 2026

‘मिर्जापुर द मूवी’ की स्टारकास्ट और फीस

August 31, 2026

‘दृश्यम 3’ की स्टारकास्ट की फीस

August 31, 2026

रजत दलाल का थार पार्किंग को लेकर विवाद

August 30, 2026
Haryana Palwal Road Accident: KMP एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 6 की मौत, 14 घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haryana Palwal Road Accident: KMP एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 6 की मौत, 14 घायल
Haryana Palwal Road Accident: KMP एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 6 की मौत, 14 घायल
Haryana Palwal Road Accident: KMP एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 6 की मौत, 14 घायल
Haryana Palwal Road Accident: KMP एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 6 की मौत, 14 घायल