Haryana Palwal Road Accident: KMP एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 6 की मौत, 14 घायल

Haryana Palwal Road Accident: मैनपुरी के श्रद्धालुओं से भरी पिकअप मंगलवार तड़के हरियाणा के पलवल के केएमपी एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में मैनपुरी के छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं. मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं. हादसे की सूचना मिलते ही मैनपुरी के किशनी क्षेत्र के गांवों में मातम छा गया.

बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं का जत्था शुक्रवार को मैनपुरी से धार्मिक यात्रा पर निकला था. सोमवार शाम राजस्थान के खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी वृंदावन के लिए रवाना हुए थे. इसी दौरान केएमपी एक्सप्रेस-वे पर पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी.

धार्मिक यात्रा पर निकले थे लोग

परिजनों के अनुसार, श्रद्धालुओं का जत्था शुक्रवार को मैनपुरी से धार्मिक यात्रा के लिए निकला था. सोमवार शाम राजस्थान के खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद सभी मथुरा के वृंदावन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया. जानकारी सामने आ रही है कि यह हादसा मंगलवार तड़के केएमपी एक्सप्रेस-वे पर हुआ. तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई. पिकअप और ट्रक को भारी नुकसान होने की खबर सामने आ रही है, स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

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6 श्रद्धालुओं की मौत

जानकारी सामने आ रही है कि इस दुखद हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में 3 महिलाओं के शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं. मृतक किशनी थाना क्षेत्र के किशनपुर मुरैया, मकोया, चांदा और आसपास के गांवों के रहने वाले थे. हादसे की खबर पहुंचते ही उनके गांवों में शोक की लहर दौड़ गई. इसके अलावा, इस दुखद हादसे में 14 श्रद्धालु घायल हो गए हैं. सभी घायलों को पलवल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी का उपचार चल रहा है. स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

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