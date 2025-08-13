Haryana News: बारिश ने दिखाया अपना कहर, एक ही गांव में घुसा 10 जगहों का पानी

देवीदास शारदा की रिपोर्ट, Haryana News: पंजेटो गांव में घुसा करीब 10 गांव का पानी, गांव से पानी ओवरफ्लो होकर हाईवे को क्रॉस किया, गांव की पुलिया भी ब्लॉक, पानी की निकासी रुकी, हाईवे किनारे दुकानदारों ने दुकानों के शटर किए बंद, करीब 20 एकड़ खेत बने तालाब, 3 फीट तक खड़ा हुआ पानी।

पानी के कारण, वाहन और दुकानें बंद

हरियाणा के चेरापूंजी कहे जाने वाले यमुनानगर में इंद्र देवता खूब प्रसन्न हो रहे है। रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से गर्मी से तो निजात मिल गई है लेकिन खेत पानी से लबालब भरे हैं। पंजेटो गांव की गलियां पानी से भरी खड़ी है। हाईवे से पानी क्रॉस होकर दूसरी तरफ जा रहा है, जिससे वाहन चालकों के अलावा गांव की दुकान भी पूरी तरह से बंद है। यमुनानगर जिले में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि पंजेटो गांव से सटे ऊपरी करीब 10 गांव का पानी पंजेटो गांव में घुस गया जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई फिट पानी जमा होने से वाहन रेंगते हुए नजर आए, तो स्कूली बच्चे भी काफी दिक्कत में दिखाई दिए। गांव में जल जमाव इस कदर हो गया कि पानी ओवरफ्लो होकर नेशनल हाईवे से क्रॉस कर रहा था। तो दूसरी तरफ गांव की मैन पुलिया भी पूरी तरह से ब्लॉक थी। गांव के पास करीब 20 एकड़ खेत तालाब बन चुके थे, उन में करीब तीन फीट तक गहरा पानी खड़ा था।

मानसून सीजन में हर बार पानी का जमाव

जबकि बारिश का कुछ पानी गांव में घुस गया। ग्रामीणों ने बताया कि मानसून सीजन में गांव के हालात हर बार ऐसे होते हैं पंजेटो गांव के आसपास के खेतों का पानी इस गांव में पहुंच जाता है और यहां पानी जमा होने से काफी परेशानी होती है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। गांव वालों को पशुओं के चारे और उनके रखरखाव में भी कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं।

पानी के जमाव को लेकर, गांव वालों ने क्या कहा?

ग्रामीण राजेश ने कहा कि मुझे बच्चों को स्कूल से लेकर घर जाना है लेकिन पानी से गलियां इस कदर लबालब है कि मुझे दूसरे रास्ते से घर पहुंचना पड़ेगा। ग्रामीण लखविंदर और स्वर्ण सिंह ने कहा कि मंत्री रहते कंवरपाल गुर्जर कई बार यहां का दौरा करके गए हैं लेकिन अभी तक स्थाई समाधान यहां नहीं हुआ है। गलियों में खडे पानी की वजह से कई बीमारियां पनप गई है।

