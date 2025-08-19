Home > देश > Palwal, Haryana: सरकार के प्रतिनिधि ने निकली तिरंगा यात्रा, शहीद के नाम पर गांव का नाम रखने की घोषणा को पूरा किया जाना चाहिए

Palwal, Haryana: सरकार के प्रतिनिधि ने निकली तिरंगा यात्रा, शहीद के नाम पर गांव का नाम रखने की घोषणा को पूरा किया जाना चाहिए

Palwal, Haryana: पलवल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि होडल विधान सभा छेत्र के गांव मोहम्मदपुर निवासी दिनेश कुमार शर्मा पुलवामा में ऑपरेशन सिंदूर अभियान में शाहिद हो गया था

Published By: Srishti Sharma
Published: August 19, 2025 14:41:15 IST

ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट, Palwal, Haryana: पलवल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि होडल विधान सभा छेत्र के गांव मोहम्मदपुर निवासी दिनेश कुमार शर्मा पुलवामा में ऑपरेशन सिंदूर अभियान में शाहिद हो गया था और मुख्य मंत्री नायब सिंह सेनी ने शहीद दिनेश कुमार शर्मा के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी थी और गांव मोहम्मदपुर को शहीद दिनेशपुर रखने की घोषणा की थी। जिसने केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम के साथ वह भी मौजूद थे लेकिन अब गांव का सरपंच मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी प्रस्ताव नहीं दे रहा, इससे लगता है कि गांव का सरपंच मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया है। जो मुख्य मंत्री ने शहीद के नाम पर गांव का नाम रखने की घोषणा की थी उसको पूरा किया जाना चाहिए।

सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं

जहां कहा जाता है कि शहीदों की चिंताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा। इसी नारे को लेकर प्रदेश में जंहा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे है। लेकिन पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए गांव मोहम्मदपुर के वीर सपूत दिनेश कुमार शर्मा का परिवार शहीद की शोक सभा पर मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा की गई घोषणाओं की बांट जोह रहा हैं।

सरपंच नहीं दे रहा मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी प्रस्ताव

वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने सरकार पर निशाना साधते हुए करनी व कथनी में फर्क बताया हैं। उदयभान ने कहा कि मुख्य मंत्री नायब सिंह सेनी ने शहीद दिनेश कुमार शर्मा के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी थी और गांव मोहम्मदपुर को शहीद दिनेशपुर रखने की घोषणा की थी जिसने केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम के साथ वह भी मौजूद थे, लेकिन अब गांव का सरपंच मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी प्रस्ताव नहीं दे रहा। इससे लगता है कि गांव का सरपंच मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया है। जो मुख्य मंत्री ने शहीद के नाम पर गांव का नाम रखने की घोषणा की थी उसको पूरा किया जाना चाहिए।

शहीद के परिवार में जिला प्रशासन के खिलाफ रोष

उन्होंने कहा कि 15 मई को गांव मोहम्मदपुर में शहीद दिनेश कुमार शर्मा की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे और शहीद के नाम पर गांव का नाम शहीद दिनेशपुर रखने के अलावा गांव में डेढ़ एकड़ भूमि पर ऑपरेशन सिंदूर शहीद दिनेश शर्मा पार्क सहित चार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि मंजूर किए जाने की घोषणा की थी। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा को चार महीने होने के बाद भी प्रशासन ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया हैं। प्रशासन व गांव की पंचायत की कार्यशैली से क्षेत्र के युवाओं सहित शहीद के परिवार में जिला प्रशासन के खिलाफ रोष बना हुआ हैं। उदयभान ने कहा कि गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलकर दिनेशपुर रखने की घोषणा को पूरी करने की मांग की हैं।

