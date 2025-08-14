Haryana News: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहां बीजेपी के सहायक की भूमिका निभा रहा है चुनाव आयोग

जगदीप राज्यान की रिपोर्ट, Haryana News: झज्जर जिले के गांव साल्हावास में शहीद दीपक शर्मा की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया l कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे रोहतक लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा l लोकसभा सांसद का साल्हावास गांव में पहुंचने पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया l

दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा?

कार्यक्रम के दौरान लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शहीद दीपक शर्मा की मूर्ति का अनावरण करते हुए शहीद को नमन किया और परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और उन्होंने कहा कि झज्जर वीरों की भूमि है और हमें अपने जवानों पर गर्व हैl जिला अध्यक्षों की सूची जारी करने को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि 11 साल के बाद संगठन सर्जन के माध्यम से जो कार्रवाई की गई और हमारे सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए है और सभी जिला अध्यक्षों को ढेर सारी शुभकामनाएं और वो सभी मिलकर दिन रात मेहनत करें ताकि प्रदेश के अंदर सकारात्मक विकल्प की भूमिका जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की लगाई है उसे निभा सकेl

दीपेंद्र हुड्डा ने किया पलटवार

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कांग्रेस ने चुनावी भ्रष्टाचार नींव रखी थी वाले बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया पलटवार कहा जहां तक चुनाव की बात है इसमें कोई दो राय नहीं है अब देश के आगे सभी तथ्य आ चुके हैं और चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की भूमिका के वजह है बीजेपी की सहायक भूमिका हर जगह निभाई है और यह केवल हरियाणा की बात नहीं है बल्कि और प्रदेशों से भी यही बातें निकलकर आ रही है और यह देश के लोकतंत्र की साख के लिए अच्छी बात नहीं है अगर चुनाव आयोग पर प्रशन चिन्ह लगाते हैं तो देश के लोकतंत्र की साख गिरती है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की भूमिका निभाए और चुनाव में गड़बड़ी हरियाणा के साथ-साथ कई और प्रदेशों में भी हुई है l

दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर किया वार

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा भारत के चुनाव आयोग को शानदार चुनाव आयोग कहने को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहां चुनाव आयोग बीजेपी की तारीफ करता है और बीजेपी के नेता चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं और इसमें तो देश की जनता को समझ जाना चाहिए और हमने तो बीजेपी और धनखड़ साहब से तो कोई सवाल ही नहीं पूछा हम तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन उसका जवाब देती है बीजेपी इसको लेकर लोगों के दिलों में बड़े सवाल उठाते हैं की सवाल पूछो चुनाव आयोग से तो जवाब देती है बीजेपी l

