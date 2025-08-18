Home > देश > Haryana News: सोमनदी की क्षमता 10 हजार क्यूसेक, पानी 24 हजार क्यूसेक बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, अधिकारियों को दिए निर्देश लोगों ने सुनाई अपनी समस्याएं

Haryana News: हरियाणा के यमुनानगर के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सोमनदी की क्षमता 10 हजार क्यूसेक की हैं जिसमें  24 हजार क्यूसेक पानी आ गया।गांव में जहां कल आबादी में पानी चला गया था खेतों में कई कई  फुट पानी था। सड़कों पर पानी था। वहीं कई गांव में आज भी सड़कों पर खेतों में कई-कई फुट पानी है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 18, 2025 13:53:32 IST

देवीदास शारदा की रिपोर्ट, Haryana News: हरियाणा के यमुनानगर के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सोमनदी की क्षमता 10 हजार क्यूसेक की हैं जिसमें  24 हजार क्यूसेक पानी आ गया।गांव में जहां कल आबादी में पानी चला गया था खेतों में कई कई  फुट पानी था। सड़कों पर पानी था। वहीं कई गांव में आज भी सड़कों पर खेतों में कई-कई फुट पानी है। यमुनानगर के उपयुक्त पार्थ गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा

लोगों ने बताया कि कल अचानक सोम नदी में पानी आया और पानी गांव में, लोगों के घरों में, गुरुद्वारों में जा घुसा ,जिससे काफी नुकसान हुआ। वही उपायुक्त ने यमुनानगर के बिलासपुर छछरौली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा किया। उपायुक्त ने बताया कि पिछले दो दिन में पहाड़ी इलाकों में और यमुनानगर में भारी वर्षा हुई है ।

लोगों की समस्याएं

जिसके चलते हथिनी कुंड बैराज से सवा लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। उन्होंने माना कि कई गांव में और आबादी में पानी आया था, लेकिन  अब पानी निकल चुका है। कहीं-कहीं अभी पानी है, पानी का रुकाव कहीं ना हो पानी लगातार बढ़ता रहे चलता रहे ,इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों की समस्याएं सुनी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लव वास्तव में 2 दिन में भारी वर्षा के चलते यमुना एवं सोम नदी उफान पर आ गए थे ।जिसके चलते कई गांव में पानी घुसा, नुकसान हुआ ।अब अधिकारी दौरा करके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं ताकि उनका समाधान किया जा सके।

