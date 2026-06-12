‘आया राम-गया राम’ हे राम! भारतीय राजनीति के इतिहास की अजब बगावत, जब 9 घंटे में MLA ने 3 बार बदला पाला

Haryana MLA Gaya Lal Interesting Story: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) का बुरा हाल है. TMC में टूट हो गई है. आलम यह है कि विधानसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने वालीं ममता बनर्जी के 50 से ज्यादा विधायक बगावत कर चुके हैं, बाकी बचे MLA भी उसी राह पर हैं. कयास लगाए जा रहे हैं एक दिन ऐसा भी आएगा जब ममता बनर्जी खुद TMC से इस्तीफा दे देंगी. राजनीतिक दलों में बगावत कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी बगावत की कई राजनीतिक घटनाएं हो चुकी हैं. दिल्ली से सटे हरियाणा में ‘आया राम गया राम’ बगावत और दलबदल का ऐसा मामला है जो अब मुहावरे में तब्दील हो चुका है. क्या है यह पूरा मामला, बताएंगे इस स्टोरी में.

दरअसल, यह कहानी 1960 के दशक की है और इस मुहावरे के नायक हरियाणा के उस दौर के विधायक गया लाल हैं. पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक नए राज्य के रूप में 1 नवंबर, 1966 को अस्तित्व में आया था. इसके एक साल के भीतर वर्ष 1967 में राज्य का पहला विधानसभा चुनाव आयोजित किया गया. इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. कांग्रेस बंपर वोट के साथ 81 में से 48 सीटें जीतने में कामयाब रही. हरियाणा विधानसभा चुनाव 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार गया लाल भी हसनपुर विधानसभा सीट से जीते. यहां तक तो सबकुछ ठीक था, लेकिन इस साल किसी को पता नहीं था कि ये गया लाल देश की वह राजनीतिक हस्ती बनेंगे, जिनके नाम पर मुहावरा बनेगा.

बागियों ने गिरा दी कांग्रेस की सरकार!

कांग्रेस को बहुमत मिला था, इसलिए विधायक दल के नेता चुने गए भगवत दयाल शर्मा ने 10 मार्च 1967 को हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. कांग्रेस में कई गुट थे और टांग खिंचाई भी चल रही थी, इसलिए भगवत दयाल शर्मा की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चली. अनबन और विरोध के चलते कांग्रेस के कई विधायक बागी हो गए. इस दौरान कांग्रेस के कई MLA ने कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर नया राजनीतिक मोर्चा बना लिया. भगवत दयाल शर्मा और कांग्रेस दोनों की मुश्किल बढ़ गई. कांग्रेस पार्टी और भगवत दया शर्मा सरकार को बचाने की कवायद में जुट गए.

9 घंटे में बदला 3 बार पाला

हरियाणा में भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराने और नई सरकार बनाने की कवायद चल रही थी. इस बीच हसनपुर से विधायक गया लाल ने एक ही दिन में 9 घंटे के भीतर कई बार अपना राजनीतिक पाला बदला यानी कई पार्टियां ज्वाइन कीं. 9 घंटे के दौरान गया लाल एक गुट में शामिल हुए. फिर दूसरे गुट में चले गए. 9 घंटे में कुछ समय बचे थे कि उन्होंने पहले ही वाले गुट में वापसी कर ली. 9 घंटे में 3 बार पाला बदलने से हरियाणा की राजनीति में भूकंप आ गया.

पड़ गया ‘आया राम-गया राम’ नाम

हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में 24 मार्च, 1967 को संयुक्त विधायक दल के नेता राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए. गया लाल फिर से उनके गुट में लौटे तो चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राव बीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से कहा कि ‘गया राम अब आया राम है.’ इसके बाद गया लाल का नाम ही ‘आया राम गया राम’ हो गया और बाद में यह एक मुहावरे के रूप में भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध हो गया.

संसद में लिया गया ‘आया राम-गया राम’ नाम

उस दौर में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री वाई बी. चव्हाण ने भी संसद में इस शब्द का इस्तेमाल किया. कुछ ही सालों के भीतर यह ‘आया राम गया राम’ मुहावरा पूरे देश में लोकप्रिय हो गया. जब भी राजनीति में दलबदल की बात आती है तो आया राम गया राम का जिक्र जरूर होता है.